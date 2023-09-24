أفكر الآن في أمر واحد فقط.. ميسي يتحدث عن إمكانية مشاركة في مونديال 2026

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكوك مجددا حيال مشاركته في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حين سيبلغ بطل مونديال قطر العام الماضي من العمر 39 عاما.

قال نجم إنتر ميامي الاميركي لمواطنه ميغيل غارادوس في مقابلة بثت على موقع يوتيوب الخميس "لا أعرف إذا كنت سأكون هناك".

وتابع نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان السابق "لا أفكر في الأمر بعد لأنه بعيد"، مؤكداً أن يفكر الآن في أمر واحد وينصب تركيزه فقط على بطولة كوبا أميركا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وأردف "بعد كوبا أميركا سنرى، الأمر سيعتمد على ما أشعر به. لا تزال هناك ثلاث سنوات متبقية".

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى نجمته العالمية الثالثة بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الاصلي والإضافي في مونديال قطر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكرر ميسي في المقابلة خيبة أمله لعدم حصوله على "الاعتراف" الكافي في ناديه السابق سان جرمان بعد فوزه بكأس العالم.

وادعى "البرغوث" الصغير أنه كان الوحيد من بين زملائه في المنتخب الأرجنتيني "الذي لم يحصل على اعتراف" من ناديه.

وقال عن مغامرته في العاصمة باريس التي استمرت موسمين فقط (2021-2023) بعد مسيرة لـ 17 عاماً في برشلونة "لم يكن هذا ما كنت أتوقعه، لكنني قلت دائما إن الأشياء تحدث لسبب ما"، مضيفا أنه "لم يكن على ما يرام هناك".

وكان ميسي، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد صرّح في مناسبات عديدة أنه غير سعيد في سان جرمان قبل أن ينتقل إلى فلوريدا هذا الصيف للعب مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم.