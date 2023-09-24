8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1744 مبايعة بقيمة 5.3 مليارات درهم، منها 289 مبايعة للأراضي بقيمة 2.11 مليار درهم، و1455 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.19 مليارات درهم.



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 79.4 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 77.69 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3، تلتها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة المنارة.



وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 422.26 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 79.2 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 133.48 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.



وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 130.63 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 238.88 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 110 مبايعات بقيمة 290.46 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.28 مليار درهم، منها 113 رهن أراضٍ بقيمة 1.03 مليار درهم، و507 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.25 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 385.95 مليون درهم، وأخرى في منطقة الصفوح الأولى بقيمة 163.46 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 147 هبة بقيمة 500.58 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 150 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 39.04 مليون درهم.



يوم الجمعة

وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 910 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة آخر أيام الأسبوع تسجيل 236 مبايعة بقيمة 615.21 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 241.24 مليون درهم، و197 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 373.97 مليون درهم.



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29.19 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 26.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 16.5 مليون درهم في منطقة المركاض.



وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 60.76 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5.76 ملايين درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 43.43 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 12.5 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.



وقد تصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 7.47 ملايين درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 37.68 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 11.98 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 277.23 مليون درهم، منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 150.38 مليون درهم، و87 رهن فلل وشقق بقيمة 126.85 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 118.84 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19.09 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 18.26 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة السطوة بقيمة 7.77 ملايين درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 3.51 ملايين درهم.