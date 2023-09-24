هروب مباراة من الشامبيونزليغ.. ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2024/2023

عاد ليفربول من بعيد وقلب الطاولة على مضيفه لاسك النمسوي ليفوز عليه 3-1، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة يوروبا ليغ الخميس، التي شهدت تعادلاً مثيراً بين أياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي 3-3، كأنها مباراة هاربة من البطولة الأقوى أوروبياً دوري أبطال أوروبا، لما كان فيها من متعة وتشويق.

ليفربول في مسابقة لا يرغب بالتواجد بها، لا سيما بعدما استعاد مكانته بين كبار القارة العجوز وشارك في مسابقتها الأهم دوري الأبطال في المواسم الستة الماضية وحتى أنه أحرز اللقب عام 2019 للمرة الأولى منذ 2005 والسادسة في تاريخه، كان السبق مفاجئاً لأصحاب الأرض.

وافتتح لاسك التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق فلوريان فليكير الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس الإيرلندي كايومين كيليهير.

وفيما بدا ليفربول عاجزاً في الشوط الأول، كانت العقلية مغايرة في الشوط الثاني، إذ أدرك الـ"ريدز" التعادل في الدقيقة السادسة والخمسين من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة وترجمها الأوروغوياني داروين نونييس بنجاح.

وبعد سبع دقائق، أحرز الكولومبي لويس دياس هدف السبق للنادي الإنكليزي بعدما حوّل في المرمى عرضية جميلة من الهولندي راين غرافنبيرخ (63).

وأكمل النجم المصري محمد صلاح الثلاثية بعد دخوله بديلاً في الدقيقة 74، عندما تسلّم داخل منطقة الجزاء تمريرة من نونييس، فراوغ مدافعين قبل أن يمرّر الكرة بين قدمي حارس المرمى توبياس لافال ويسكنها المرمى (88).

وفي مباراة أخرى في المجموعة نفسها، تعادل تولوز الفرنسي مع أونيون سان جيلواز البلجيكي 1-1.

ثنائية لأوباميانغ

وضمن منافسات المجموعة الثانية، تعادل أياكس الهولندي ومرسيليا الفرنسي 3-3 في مباراة جنونية.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق البرتغالي كارلوس بورخيس (9)، قبل أن يضيف ستيفن برخيس الثاني (20).

أدرك مرسيليا التعادل بعد ذلك بهدفي جوناثان كلوس (23) والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ (38).

عاد أياكس ليتقدم مجدداً بهدف كينيث تايلور (52)، لكن أوباميانغ كان حاضراً مجدداً لفرض التعادل (79).

بداية غير موفقة لبرايتون

وفي المجموعة ذاتها، استهل برايتون مشاركته الاولى على الاطلاق في المسابقة بخسارته أمام ضيفه أيك أثينا اليوناني 2-3.

وفاجأ برايتون الجميع في الموسم الماضي باحتلاله للمركز السادس في الدوري الممتاز، ما شرّع الباب أمامه للمشاركة القارية الأولى في تاريخه.

وأظهر برايتون أن ما حققه الموسم الماضي لم يكن وليد الصدفة، إذ بدأ هذا الموسم بقوة أيضاً وأحرج مانشستر يونايتد السبت بإسقاطه في معقله "أولد ترافورد" بنتيجة 3-1.

ولكن على ملعب "أميكس"، لم تكن بداية فريق "النوارس" بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي على قدر الآمال، اذ خسر بثلاثية المدافع الفرنسي دجبريل سيديبيه (11) والصربي ميات غاسينوفيتش (40)، والبديل الأرجنتيني إيزكييل بونس (84)، فيما سجل هدفيه البرازيلي جواو بيدرو (30 و67 من ركلتي جزاء).

لوكاكو يسجل مجدداً

وفي المجموعة السابعة، عاد روما الإيطالي، وصيف المسابقة في الموسم الماضي، بفوز ثمين من مولدافيا على حساب مضيفه شيريف تيراسبول 2-1.

وخاض روما المباراة بمعنويات مرتفعة جداً، نتيجة الفوز الكاسح الذي حققه فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الأحد في الدوري على إمبولي بسباعية نظيفة، بينها هدف أول للبلجيكي روميلو لوكاكو بألوان نادي العاصمة، ليعود ويسجل هدف الفوز في مباراته القارية الاولى مع ناديه الجديد في الدقيقة 65.

وسجل لوكاكو (30 عاما) الذي يلعب بالاعارة قادما من تشلسي الانكليزي هدفه الـ 16 في مبارياته الـ 12 الاخيرة في المسابقة القارية، علما انه استهل سلسلته التهديفية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عندما كان يدافع عن ألوان فريق إيفرتون الانكليزي حين هز شباك فولفسبورغ الالماني في الفوز 2-صفر.

وكان روما الذي حلّ الموسم الماضي وصيفاً للمتخصص في المسابقة إشبيلية الإسباني، تقدم بفضل النيران الصديقة بعدما حوّل الكاميروني غابي كيكي الكرة خطأ في مرمى فريقه (45+4)، قبل أن يدرك شيريف تيراسبول التعادل مع بداية الشوط الثاني عبر الكولومبي كريستيان توفار (57).

وضمن المجموعة ذاتها، فاز سلافيا براغ التشيكي على مضيفه سيرفيت السويسري 2-0، سجلهما لوكاس ماسوبوست (32) والنيجيري إيغو أوغبو (59).

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الأولى

وست هام 3

فرايبورغ 3

أولمبياكوس 0

باتشكا توبولا 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الثانية

أيك أثينا 3

أياكس 1

مرسيليا 1

برايتون 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الثالثة

سبارتا براغ 3

غلاسكو رينجرز 3

أريس ليماسول 0

ريال بيتيس 0



الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الرابعة

أتالانتا 3

سبورتينغ 3

شتورم غراتس 0

راكوف تشيستوخوفا 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الخامسة

ليفربول 3

سان جيلواز 1

تولوز 1

لاسك لينتس 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة السادسة

رين 3

باناثينايكوس 3

فياريال 0

مكابي حيفا 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة السابعة

سلافيا براغ 3

روما 3

شيريف تيراسبول 0

سيرفيت 0

الدوري الأوروبي.. نتائج وترتيب المجموعة الثامنة

باير ليفركوزن 3

قره باغ 3

مولده 0

هاكن 0