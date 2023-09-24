Sunday, 24 September 2023 02:46 GMT

دعوى قضائية: مشروبات ستاربكس بدون فاكهة حقيقية

9/24/2023 5:58:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

سيدة من نيويورك رفعت دعوى قضائية على «ستاربكس» لأن عدداً من مشروباتها الطازجة لا تحتوي على فاكهة حقيقية.

وتستهدف الدعوى عدداً من المشروبات الطازجة التي تقدمها «ستاربكس» مطالبة بتعويضات بقيمة تتجاوز 5 ملايين دولار.

من جانبها رفضت ستاربكس تلك المزاعم مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة وأن أسماء تلك المشروبات تشير إلى نكهتها وليس بالضرورة مكوناتها.

والأسبوع الماضي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور لوصفات المشروبات التي يقدمها ستاربكس، موضحين أن تلك الصور نشرتها موظفة في ستاربكس، وذلك انتقاماً من الشركة بعد طردها.

وأثارت تلك الصور تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر حالة من الجدل الواسع بين مستخدمي السوشيال ميديا.

الجدير ذكره أنه في فبراير الماضي سحب «ستاربكس» أكثر من 300 ألف عبوة من مشروب «فانيليا فرابوتشينو»، بسبب وجود قطع زجاج في بعض العبوات، وفقاً لإشعار من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

ووفقاً للإشعار، تم سحب أكثر من 25000 حزمة مقاس 13.7 أونصة من مشروبات «فرابوتشينو»، والتي تحتوي كل منها على 12 زجاجة.

MENAFN24092023000110011019ID1107128964

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث