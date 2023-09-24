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محمد بن راشد: مقابلة الأمير محمد بن سلمان تعكس قوة الإنجاز في السعودية.. ومتفائلون بشرق أوسط جديد

9/24/2023 5:58:31 AM
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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،
أنه متفائل
بنجاح المملكة .. وقيادتها الطموحة الواعية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "تويتر سابقاً": تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس .. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه ..".

وأضاف سموه: "متفائلين بنجاح المملكة .. ومتفائلين بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلين بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً باذن الله..".

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