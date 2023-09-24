الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام بيرنلي

يحل مانشستر يونايتد المأزوم بسبب تردي نتائجه ضيفاً السبت على بيرنلي بقيادة مدربه البلجيكي فنسان كومباني القائد التاريخي للجار الغريم سيتي، آملاً في نفض غبار هزيمته القارية وإيقاف نزيف النقاط، في حين يستضيف أرسنال في قمة مستواه توتنهام في ديربي شمال لندن الأحد لتأكيد تفوقه، في المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف تشيلسي الذي فشل في الفوز في مباراتيه الأخيرتين أستون فيلا ومدربه الإسباني أوناي إيمري، آملا في التصالح مع جماهيره، فيما يسعى ليفربول المتجدد إلى إحراز انتصاره الخامس توالياً عندما يستقبل وست هام، بطل مسابقة كونفرنس ليغ الموسم الماضي، الأحد.

ويفتتح مانشستر سيتي حامل اللقب المرحلة مستضيفاً نوتنغهام فوريست، باحثاً عن فوزه السادس توالياً.

ويعاني يونايتد منذ مطلع الموسم الحالي حيث خسر في مبارياته الثلاث الأخيرة أمام كل من ارسنال وبرايتون 1-3 في الدوري وبايرن ميونيخ الالماني 3-4 في دوري الأبطال، و4 من مبارياته الست الاخيرة في مختلف المسابقات، في حين فشل في هز شباك منافسيه ويمر بحالة انعدام ثقة، ما يعكس احتلاله للمركز الـ 13 في الترتيب.

تبدو مهمة رجال المدرب الهولندي إريك تين هاغ سهلة على الورق أمام بيرنلي الوافد حديثاً إلى الدوري، حيث لم تخسر الشياطين الحمر أمام كلاريتس سوى مرتين منذ عام 1968.

وخسر يونايتد 18 من مبارياته الـ 35 الأخيرة خارج ملعبه أولد ترافورد في مختلف المسابقات، في حين يقف في مهب الأزمات التي تتوالى داخل وخارج الملاعب، بينما يتربص بيرنلي، وصيف القاع مع نقطة يتيمة، ضيفه في سعيه لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم.

وفي حين يتوق كومباني لتعميق جراح يونايتد، وضع إريك تين هاغ أصبعه على الجرح بعد الخسارة أمام بايرن بقوله إنه يتوجب على فريقه أن ينظر إلى نفسه في المرآة، بسبب الأخطاء الدفاعية الفادحة التي وقع بها أمام المد الهجومي البافاري.

تابع مدرب أياكس أمستردام السابق "عليك أن تتحمل التضحيات في مثل هذه المواقف وأن تبذل كل ما في وسعك وتوقف ذلك".

وأضاف تين هاغ البالغ 53 عاماً وفقط عندما نحقق ذلك، سنفوز بالمباريات.

في المقابل، يُمتع توتنهام ثاني الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الثالث وأرسنال الرابع ومتأخرا بنقطتين عن سيتي المتصدر بالعلامة الكاملة، تحت اشراف مدربه الجديد اليوناني الأصل الأسترالي الجنسية أنج بوستيكوغلو.

نجح بوستيكوغلو (58 عاماً) في تبديل هوية سبيرز الذي كان أنهي الموسم الماضي في المركز الثامن بعدما ظهر بمستوى لا يليق به، ما دفع نادي شمال لندن للتخلي عن خدمات مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي.

ورغم رحيل هدافه وقائده السابق هاري كاين إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، إلا أن القائد الجديد للفريق الكوري الجنوبي الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون يبدو متعطشاً لاعادة الفريق إلى سكة الانتصارات.

ويواجه توتنهام مضيفه أرسنال الذي صارع على اللقب في الموسم الماضي حتى الرمق الأخير لكنه اكتفى بالوصافة ليفشل في التتويج المنتظر للمرة الأولى منذ عام 2014، لذا يشعر المهاجم الدولي سون أن "المدفعجية" سيشعرون بالقلق حيال هذه المواجهة.

رأى الكوري الجنوبي الذي حمل شارة القيادة بعد رحيل كاين "ستكون مباراة صعبة لكنهم لا يريدون مواجهتنا في هذا الوقت".

وتابع "علينا فقط أن نقدّم كل ما لدينا وستكون مباراة صعبة لكلا الجانبين، لكننا نتطلع إلى هذه المباراة لأنه الوقت المناسب للعب ضدهم. سنخوض مباراة جيدة".

من ناحيته، لم يستعد أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا بعد طلاقته التي قادته إلى المنافسة على اللقب الموسم الماضي، ورغم ذلك يتأخر بفارق نقطتين فقط عن سيتي، علما انه يخوض الديربي منتشياً بفوزه الكبير على أيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة منتصف الأسبوع في دوري الأبطال.

-تشلسي الجريح-تسليط الأضواء على الأزمة التي تعصف بمانشستر يونايتد، جعلت تشلسي الجريح بمنأى عن الانتقادات اللاذعة ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو رغم أن "البلوز" يحتل المركز الـ 14.

ومرّة جديدة يعاني فريق ستامفورد بريدج للوصول إلى الشباك، حيث فشل في التسجيل في مباراتيه الأخيرتين في الدوري اذ خسر أمام نوتنغهام فوريست 0-1 وتعادل سلباً مع بورنموث، كما لم يفز سوى مرتين في بريميرليغ منذ آذار/مارس.

ورغم كل المبالغ الطائلة التي أنفقها هذا العام لتدعيم صفوفه، إلا ان 6 من بدلائه في التعادل السلبي أمام بورنموث لا يملكون خبرة في الدوري.

قال بوكيتينو واصفا ما يمرّ به فريقه بعد التعادل السلبي "نعلم ما يتعيّن علينا القيام به، وإيماننا قويّ".

يدرك مدرب توتنهام وباريس سان جرمان السابق أن إدارة تشلسي لا تملك ميزة الصبر، لذا ليس أمامه سوى معادلة الفوز عندما يواجه أستون فيلا السابع، علما أن مقصلة الإقالة ليست بعيدة عن رقبته بعدما عانى الألماني توماس توخل القدر ذاته في بداية أسابيع الموسم المنصرم، في حين لم يكن مصير بديله غراهام بوتر أفضل اذ أقيل أيضاً في نيسان/أبريل عندما كان تشلسي يقبع في المركز الـ 11.