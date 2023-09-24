عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين في نيويورك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي رالف جونسالفيس رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، التعاون الثنائي في عدة مجالات ومنها التنموية والطاقة المتجددة.

كما استعرضا القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها التغير المناخي والتنمية المستدامة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها المتميزة مع سانت فنسنت وغرينادين، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في المجالات التنموية.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.