الدوري الإماراتي.. شباب الأهلي والعين والوصل تتطلّع لمواصلة الانطلاقة القوية

تتطلّع فرق شباب الأهلي والعين والوصل للفوز الثالث توالياً والحفاظ على بدايتها القوية هذا الموسم، عندما تنطلق السبت المرحلة الثالثة من الدوري الإماراتي في كرة القدم.

ويتصدّر شباب الأهلي الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن العين والوصل، لكن مهمته لن تكون سهلة عندما يحل ضيفاً الأحد على البطائح الرابع برصيد 4 نقاط والذي حقق بدوره بداية قوية بعد فوز مفاجئ على الوحدة والتعادل مع الاتحاد كلباء.

وتعرّض شباب الأهلي لضربة قوية بعد اصابة حارس مرماه المخضرم ماجد ناصر (39 عاماً) بقطع في الرباط الصليبي في الركبة اليسرى وانتهاء موسمه مبكراً، مما سيحرمه من أهم العناصر التي ساهمت في حصوله على اللقب الثامن في الموسم الماضي.

وستكون مهمة العين المنتشي بالفوز الكبير على باختاكور الاوزبكي 3-0 في طشقند الثلاثاء في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا أسهل على الورق، عندما يستضيف السبت عجمان الثاني عشر برصيد نقطة بعد خسارة وتعادل.

وقال مدربه الهولندي الفريد شرودر "سنلعب مع عجمان بعد ثلاثة أيام من رحلة طشقند، ولكن نملك لاعبين محترفين، وعلينا التعامل مع كل الظروف وبرؤية ايجابية".

وتابع "سنعمل لتقديم أفضل ما لدينا لحصد النقاط الثلاث والاستمرار في لغة الانتصارات".

ويستضيف الوصل الثالث بني ياس الخامس (3 نقاط) الاحد بطموح تحقيق أفضل بداية منذ تطبيق نظام الاحتراف في موسم 2008-2009.

وفاز الفريق الباحث عن لقبه الثامن والأول منذ 2007 على الامارات 1-0 والشارقة 3-1، ليعادل انجازه في موسم 2011-2012 عندما حقق فوزين أيضاً في أوّل مباراتين، قبل ان يتعادل في الثالثة مع عجمان.

واكد الوصل بتخطيه الشارقة في معقله في المرحلة الماضية طموحاته الكبيرة هذا الموسم، مع التألق اللافت للدوليين كايو كانيدو وفابيو ليما وعلي صالح وعلي سالمين، والمهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش.

وستكون مواجهة النصر الأخير من دون رصيد وضيفه الشارقة التاسع (3 نقاط) السبت الأبرز في المرحلة الثالثة.

ورغم تعرّض النصر لخسارتين، إلا أن ذلك لم يعكس امكاناته الحقيقية التي قدّمها بأفضل صورة، بعد اكتساحه عجمان 4-1 وتأهله الى ربع نهائي كأس الرابطة.

وكان النصر الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية، وهو يعوّل على استمرار شهية مهاجمه الدولي الايطالي السابق مانولو غايياديني صاحب هدفين في الفوز على عجمان، ومهارات المغربي عادل تاعرابت.

ويسعى الشارقة من جهته الى تعويض خسارته أمام الوصل، وهو دعّم صفوفه قبل اغلاق باب الانتقالات الصيفية بالمالي موسى ماريغا القادم من الهلال السعودي، لكنه في المقابل استغنى عن مهاجمه الاسباني باكو ألكاسير واعاره الى الامارات حتى نهاية الموسم.

وتشهد مباراة خورفكان (3 نقاط) وضيفه الامارات (نقطة) ظهور مدرّبين اسبانيين جديدين حلا بديلين لوطنيين، بعدما عيّن الاول لويس بلاناغوما خلفاً لمحمد الجالبوت، والثاني جيرارد ساراغوسا مكان عبد العزيز العنبري.

كما ان المباراة ستشهد عودة ثنائية النجم الاسباني السابق اندرياس انييستا (39 عاماً) ومواطنه الكاسير (30 عاماً) بعدما لعبا معاً في برشلونة من 2016 حتى 2018، قبل رحيل الأول عن الفريق الكاتالوني الى فيسيل كوبي الياباني، والثاني الى بوروسيا دورتموند الألماني، كما تزامل اللاعبان في صفوف منتخب إسبانيا من 2014 حتى 2018.

ويأمل الامارات في ان يحل الكاسير، صاحب 9 اهداف مع الشارقة والذي يرتبط معه حتى حزيران/يونيو 2025، مشاكله الهجومية.

وعانى الامارات رغم ضمّه المخضرم إنييستا في بداية الموسم بعد عودته الى الدرجة الاولى، حيث حصد نقطة من مباراتين في الدوري، وودع كأس الرابطة من الدور الأول بخسارته امام الوحدة ذهابا صفر-3 وايابا صفر-5، ويلعب الاحد أيضاً، الوحدة (3 نقاط) مع حتا الثالث عشر من دون نقاط.