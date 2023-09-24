عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك



التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في نيويورك ، عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة.

فقد التقى سموه، معالي مراد نورتلو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية كازاخستان ، و معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران ، ومعالي تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا ، ومعالي بيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية المجر ، ومعالي خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا.

وجرى خلال اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، ومنها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتعليمية والرعاية الصحية وغيرها.

كما بحث سموه مع أصحاب المعالي الوزراء، ملف الطاقة والمناخ ، وأطلعهم على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وأكد الوزراء على أهمية استثمار هذا الحدث الدولي من أجل دفع آفاق التعاون متعدد الأطراف في مواجهة تداعيات التغير المناخي.

كما تبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، وجهات النظر تجاه المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستعرضوا سبل تعزيز الجهود المبذولة من أجل صون السلم والأمن الدوليين.

وفي السياق ذاته، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سعادة مايكل هيرتسوغ سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة ، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي يوسف مانع العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.