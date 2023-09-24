عبدالله بن زايد يقيم حفل استقبال رسمي في نيويورك

أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال ، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك ، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وفي الإدارة الأمريكية ، إلى جانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور ، مؤكدا حرص دولة الإمارات على بناء علاقات متميزة ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة ، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون البناء ، لمصلحة استقرار ورخاء الشعوب ، وتقدم وازدهار المجتمعات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية الملحة ، والسعي بشكل دائم نحو تبني حلول مبتكرة وعملية لمعالجتها ، وتحويلها إلى فرصة متنوعة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف سموه أن التنمية هي رافعة السلام والاستقرار في العالم ، ويجب العمل على تكثيف العمل متعدد الأطراف من أجل صون السلم والأمن والدوليين، وترسيخ مسارات تنموية محورها رفاهية الانسان والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات.

وأعرب سموه عن تطلعه بأن يشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين ، منصة مبتكرة لتعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل خير البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.