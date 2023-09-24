Sunday, 24 September 2023 02:46 GMT

عبدالله بن زايد يقيم حفل استقبال رسمي في نيويورك

9/24/2023 5:58:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، حفل استقبال رسمي على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

حضر حفل الاستقبال ، الذي أقيم في مقر بعثة الدولة في نيويورك ، عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء خارجية الدول الخليجية والعربية والأجنبية الصديقة، إضافة إلى كبار المسؤولين في المنظمات الدولية وفي الإدارة الأمريكية ، إلى جانب أعضاء وفد الدولة الرسمي المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالحضور ، مؤكدا حرص دولة الإمارات على بناء علاقات متميزة ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة ، وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون البناء ، لمصلحة استقرار ورخاء الشعوب ، وتقدم وازدهار المجتمعات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية الملحة ، والسعي بشكل دائم نحو تبني حلول مبتكرة وعملية لمعالجتها ، وتحويلها إلى فرصة متنوعة للتنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف سموه أن التنمية هي رافعة السلام والاستقرار في العالم ، ويجب العمل على تكثيف العمل متعدد الأطراف من أجل صون السلم والأمن والدوليين، وترسيخ مسارات تنموية محورها رفاهية الانسان والارتقاء بجودة الحياة في المجتمعات.

وأعرب سموه عن تطلعه بأن يشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين ، منصة مبتكرة لتعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل خير البشرية ومستقبل الأجيال القادمة.

MENAFN24092023000110011019ID1107128957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث