تكريم «اعتماد القابضة» تقديراً لجهود توطين الوظائف في 2023

حصلت شركة اعتماد القابضة الاماراتية – الشركة الرائدة في الصناعات الأمنية والدفاعية- على شهادة تكريم وذلك خلال الاحتفال التكريمي التاسع عشر لمؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف، والذي أقيم على هامش اجتماع لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط.

ويأتي تكريم شركة اعتماد القابضة بهذه الشهادة تقديراً للدور المتميز الذي بذلته الشركة في تحقيق نسب عالية في مجال توفير فرص العمل للمواطنين، وتوطين الوظائف خلال العام 2023.

وتسلم خالد آل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اعتماد القابضة شهادة التكريم من الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل العماني بحضور جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب خالد آل علي عن سعادته بهذا التكريم والتقدير لجهود شركة اعتماد القابضة التي وضعت استراتيجية لتوطين الوظائف بها، حيث نجحت زيادة نسب التوطين لديها لمستويات عالية، حيث يشغل المواطنين مناصب في مختلف الأقسام وجميع إدارات الشركة والمؤسسات التابعة لها، كما يسهم المواطنون في الإشراف ومتابعة أعمال الشركة في مختلف المجالات، ونجحت في ابتكار وإبداع منتجات إماراتية الصنع بنسبة 100%.

وذكر آل علي أن هذا التكريم يأتي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه جرى تكريم شركة اعتماد القابضة في العام الماضي من قبل وزارة الموارد البشرية الإماراتية تقديراً لجهودها في رفع نسب توطين الوظائف لديها.

وأكد أن شركة اعتماد ماضية في استراتيجيتها ونهجها في زيادة أعداد المواطنين، وتوفير التدريب والتأهيل الذي يمكنهم من تقديم أفضل أداء في العمل، وتطوير قدراتهم في مختلف الأقسام والمجالات.

وثمّن آل علي الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دولة الإمارات لرفع نسبة التوطين في مؤسسات وشركات وهيئات القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يتيح لمواطني الدولة تولي الوظائف بها، والقيام بدورهم في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة بالدولة.