اليابان تبقي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة.. والين يتراجع

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية، اليوم الجمعة، وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل؛ ما يعني أن المركزي الياباني ليس في عجلة من أمره للخروج من سياسته التحفيزية.

وفي اجتماع استمر يومين وانتهى اليوم الجمعة أبقى بنك اليابان على فائدة بنسبة 0.1% تدفعها المؤسسات المالية على الاحتياطيات الفائضة المودعة لدى البنك المركزي، كما أبقى على عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند نحو 0%.

وفي البيان الذي أعلن فيه القرار، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير «طالما كان ذلك ضرورياً للحفاظ على هدف التضخم (وهو 2 بالمئة) بطريقة مستقرة».





التضخم

وأظهرت البيانات الاقتصادية أن التضخم كان أسرع قليلاً من المتوقع في أغسطس؛ حيث كان يحوم فوق هدف بنك اليابان للشهر السابع عشر، وهي نتيجة تلقي مزيداً من الشكوك على تأكيد البنك المركزي على أن نمو الأسعار سوف يتباطأ، وأن التحفيز يحتاج إلى الاستمرار لمدة 17 شهراً، كما أن إصرار بنك اليابان على الالتزام بسياسته التيسيرية الكبيرة هو عامل يؤدي إلى استمرار الضغط على الين، بحسب بلومبرغ.





الين

من جهة أخرى، انخفض الين بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير، بينما ظل الدولار قرب أعلى مستوى له في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة.

وهبطت العملة اليابانية بما يقارب 0.4% مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية، وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، رغم تصريح محافظ البنك كازو أويدا في وقت سابق من هذا الشهر بأن بنك اليابان قد يكون لديه بيانات كافية قبل نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكن إنهاء معدلات الفائدة السلبية.

وهوى الين إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.