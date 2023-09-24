كبرى شركات السياحة الخارجية بدول «التعاون» تجتمع في دبي

استضافت شركة أفياريبس كبرى شركات السياحة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي في دبي في إطار النسخة الرابعة من كارافان أفياريبس الشرق الأوسط للسفر 2023.

حضر الحدث السنوي المتخصص أكثر من 130 شركة وخبيراً متخصصاً في صناعة السفر الخارجي، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المحلية والمؤثرين في قطاع السفر. وشهد كارافان أفياريبس الشرق الأوسط للسفر 2023 تلاقي العديد من العلامات التجارية في قطاع السفر والوجهات الدولية للسفر تحت سقف واحد مع شركات ووكالات السفر الرئيسية في الإمارات، إلى جانب مجموعة من منظمي المؤتمرات المحترفين.

وأتاح الحدث اللقاء الشخصي والمباشر لتطوير باقات سفر جديدة وبرامج رحلات وفعاليات لعام 2024-2023 مصممة خصيصاً للمسافرين المقيمين في دولة الإمارات.

وقال غلين جونستون، نائب الرئيس للشرق الأوسط والشؤون العامة الدولية: «ننظر إلى مستقبل قطاع السفر في هذه المنطقة بتفاؤل مبرر وحماسة في الوقت الذي نعمل فيه مع الشركاء في المنطقة لإعادة تعريف السفر والرحلات المتخصصة».

