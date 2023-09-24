Sunday, 24 September 2023 02:45 GMT

كبرى شركات السياحة الخارجية بدول «التعاون» تجتمع في دبي

9/24/2023 5:58:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استضافت شركة أفياريبس كبرى شركات السياحة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي في دبي في إطار النسخة الرابعة من كارافان أفياريبس الشرق الأوسط للسفر 2023.

حضر الحدث السنوي المتخصص أكثر من 130 شركة وخبيراً متخصصاً في صناعة السفر الخارجي، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المحلية والمؤثرين في قطاع السفر. وشهد كارافان أفياريبس الشرق الأوسط للسفر 2023 تلاقي العديد من العلامات التجارية في قطاع السفر والوجهات الدولية للسفر تحت سقف واحد مع شركات ووكالات السفر الرئيسية في الإمارات، إلى جانب مجموعة من منظمي المؤتمرات المحترفين.

وأتاح الحدث اللقاء الشخصي والمباشر لتطوير باقات سفر جديدة وبرامج رحلات وفعاليات لعام 2024-2023 مصممة خصيصاً للمسافرين المقيمين في دولة الإمارات.

وقال غلين جونستون، نائب الرئيس للشرق الأوسط والشؤون العامة الدولية: «ننظر إلى مستقبل قطاع السفر في هذه المنطقة بتفاؤل مبرر وحماسة في الوقت الذي نعمل فيه مع الشركاء في المنطقة لإعادة تعريف السفر والرحلات المتخصصة».

MENAFN24092023000110011019ID1107128953

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث