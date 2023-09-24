«ألِف» تبدأ بناء مشروع «حيّان» في الشارقة بـ 3.5 مليارات درهم

أعلنت مجموعة «ألِف» عن بدء أعمال البناء في مشروعها «حيّان»، ليكون نموذجاً رائداً للحياة الطبيعية.

ويشمل المشروع 1882 وحدة سكنية، تتألف من قصور وفلل وتاون هاوس، موزعة على أربع مناطق مختلفة، مصممة جميعاً بدقة لتلبية الاحتياجات والرغبات المتنوعة لقاطنيها. في قلب «حيّان» تقع أكبر بحيرة للسباحة في الشارقة، ويضم أراضي مخصصة لزراعة المأكولات العضوية، وهو أكبر مجتمع وأكثر المشاريع خضاراً في الشارقة.

وسيشكّل «حيّان»، الذي تبلغ قيمته 3.5 مليارات درهم ويمتد على مساحة 8.7 ملايين قدم مربعة، منارة ووجهة للمعيشة براحة ورفاهية وبمعايير عالمية تهدف لحماية صحة المجتمع.

وقالت مجموعة ألِف: «يسعدنا أن نعلن عن بدء أعمال البناء في مشروع حيّان رسمياً، الذي يجسد طموحات إمارة الشارقة التنموية، ويعكس رؤية الدولة للحاضر والمستقبل، وما تملكه من قدرات استثمارية واقتصادية ضخمة».

وأضافت: «يمثل المشروع علامة فارقة في رحلة مجموعة ألِف العقارية لتحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس. ويعكس التزامنا الثابت للارتقاء بالمشهد الاستثماري في الشارقة، وإنشاء عقارات من الدرجة الأولى، مبنية وفقاً للمعايير العالمية».

وتابعت: «مع تطوير حيّان نقدم تجارب معيشية فريدة لا مثيل لها، يوفر المشروع بيئة متكاملة بين الطبيعة وحياة المستقبل، تجمع بسلاسة بين المساحات الخضراء المظللة بأوراق الأشجار والمرافق المعاصرة والخدمات رفيعة المستوى ومجموعة واسعة من وسائل الراحة في مجتمع واحد أصيل نابض بالحياة».

داخل هذه البيئة الخصبة يمكن للمقيمين الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الخارجية، بما في ذلك ملاعب كرة القدم والتنس وكرة السلة والكرة الطائرة، وصالة ألعاب رياضية حديثة، ومسار بطول 6 كيلومترات لعشاق الجري وركوب الدراجات. سيحتوي المجتمع على متاجر ومطاعم راقية وحضانة ونادٍ مذهل يطل على بحيرة حيّان.