ساكسو بنك: الذهب يحتفظ بمكانته أمام بقاء الفائدة مرتفعة

أكد تقرير ساكسو بنك الأسبوعي أن الذهب يحتفظ بالدعم بسبب الشكوك حول رسالة الهبوط الطفيف من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: «إن الذهب ما زال يظهر قوة متجددة على الرغم من وجود عدة تحديات، مثل قوة الدولار وارتفاع العوائد وتوقعات أقل لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، ومن المرجح أن يتم تعزيز الدعم نتيجة لبحث السوق عن التحوط ضد فشل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تقديم هبوط طفيف بدلاً من الهبوط الحاد، ونحتفظ برؤية إيجابية وصبورة تجاه المعادن الاستثمارية، حيث إن توقيت الدفع الجديد نحو الأعلى لا يزال يعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الأمريكية».

وأضاف: «ظهرت قدرة الذهب على الحفاظ على الدعم على الرغم من التحديات المتعددة مرة أخرى، يوم الأربعاء، بعد أن توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤقتاً في حملته القوية لرفع أسعار الفائدة، بينما توقع في الوقت نفسه أسعار فائدة أعلى بكثير خلال عامي 2024 و2025 بسبب الاقتصاد الأمريكي المرن، وبسبب سوق العمل القوي والتضخم الثابت، الذي تفاقم مؤخراً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بدعم من منظمة أوبك».



وأكد التقرير أن توقعات أسعار الفائدة تترك الباب مفتوحاً لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، بينما تم تخفيض توقعات خفض أسعار الفائدة في عامي 2024 و2025 بمقدار نصف نقطة مئوية، في إشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وسط توقعات بهبوط سلس.

وتأثرت مستويات الرغبة العامة في المخاطر سلباً بسبب هذه التوقعات مع تراجع الأسهم وارتفاع الدولار للتداول بالقرب من أعلى مستوى له على مدى ستة أشهر، بينما وصل عائد السندات الحكومية الأمريكية لمدة عامين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2006 بالقرب من 5.2%. من جانب آخر، قلل المتداولون في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة على المدى القصير من الرهانات على عدد تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية خلال النصف الأول من عام 2024 إلى واحد فقط من نحو ثلاثة في الشهر الماضي.

واستجابة الذهب لهذه التطورات السلبية في الأسعار كانت تصحيحاً نسبياً، ما يترك السعر متمسكاً بنطاق ضيق، ويقدم الدعم حالياً عند مستوى 1900 دولار.

الارتفاع

ويسلط مراقب أسعار الذهب أدناه الضوء على التحديات الحالية، وفي الوقت نفسه يشير إلى أن سعر الذهب قد استمر بشكل جيد على الرغم من الارتفاع الأخير والمتجدد للدولار والعوائد وتوقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القصير (حيث تساوي الأسعار المنخفضة أسعاراً أعلى). ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.7%، بينما ارتفع الدولار بنسبة 1.4% مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال الشهر الماضي، وارتفعت العوائد الحقيقية لسندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات بمقدار 10 نقاط أساسية، بينما تم تقليل توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2024.

إضافة إلى ذلك، قام مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة بخفض ممتلكاتهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، ما أدى إلى تراجع إجمالي الممتلكات بمقدار 169 طناً خلال هذا الوقت إلى 2761 طناً، وهو أدنى مستوى في 3-1/2 سنوات. في الوقت نفسه، كانت مواقع الصناديق الرافعة لصفقات الذهب ذات المركز الصافي الطويل تبلغ 50 ألف عقد (5 ملايين أونصة) في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، وهو ما يعادل 25 ألف عقد فقط فوق مستويات مارس وأغسطس.

نعتقد أن السبب وراء استدامة قوة الذهب على الرغم من التحديات المذكورة، التي تشمل أيضاً ارتفاع التكلفة البديلة لامتلاك استثمار غير مدفوع بالفائدة مثل المعدن الأصفر، يعود بالأرجح إلى أن السوق تبحث عن وسيلة للتحوط ضد عدم قدرة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على تحقيق هبوط طفيف بدلاً من الهبوط الحاد، ففي مقال حديث في صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان «لماذا قد يكون الهبوط الطفيف أمراً صعباً»، كتب نيك تيميراوس، المعروف بلقب الشخص الذي يستمع إلى ما يقوله الاحتياطي، عن كيفية أن كل هبوط حاد يبدو في البداية وكأنه هبوط طفيف، كما أشار أيضاً إلى أربعة تطورات تعترض الطريق أمام هبوط طفيف الآن:

1. الاحتياطي يبقى مرتفعاً لفترة طويلة جداً.

2. اقتصاد مرتفع جداً.

3. ارتفاع أسعار النفط.

4. انقطاع في الأسواق المالية.

ومن المرجح أن يبقى الطلب على الذهب وسيلة للتحوط ضد فشل الهبوط الطفيف، حيث يبدو أن التوقعات للاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة تواجه تحديات متزايدة. ونحن نحتفظ برؤية إيجابية وصبورة تجاه الذهب، وأيضاً الفضة والبلاتين، ونرى أن المعدن الأصفر سيصل في النهاية إلى مستوى قياسي جديد؛ ومع ذلك سيظل توقيت دفعة جديدة نحو الأعلى معتمداً بشكل كبير على البيانات الاقتصادية الأمريكية، حيث ننتظر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحويل تركيزها من رفع الأسعار إلى خفضها، وخلال هذا الوقت، كما رأينا خلال الربع الماضي، من المرجح أن نرى استمرار التداول المضطرب.