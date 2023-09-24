غرف دبي: الشراكة بين غرف التجارة تعزز الابتكار والاستدامة

أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في مقابلة حديثة أجرتها مجموعة أكسفورد للأعمال، أهمية التعاون بين غرف التجارة والصناعة الخليجية لتعزيز جهود الابتكار والاستدامة والتجارة الدولية والاستثمار.

وأكد لوتاه أن الشراكة الفعّالة مع القطاع الخاص تؤدي دوراً حيوياً في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، مشدداً على ضرورة التعاون الوثيق بين غرف التجارة والصناعة الخليجية لتعزيز اللوائح والأطر الداعمة للأعمال. وكشف لوتاه أن غرف دبي أنشأت قطاعاً متخصصاً لدعم مصالح مجتمع الأعمال لتعزيز التفاعل مع الجهات المعنية من خلال دمج آليات شفافة لجمع آراء وأفكار وتوصيات القطاع الخاص، حيث تساعد هذه الجهود في ضمان المساهمة الفعالة لتشريعات الأعمال الجديدة في تعزيز بيئة الأعمال.

وفي إشارة إلى الابتكار، ألقى لوتاه الضوء على نهج غرف دبي في التعامل مع اللاعبين الرئيسيين في مجال الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وهي إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، تتعاون بشكل حثيث مع الشركات التي تركز على التكنولوجيا لعقد ورش عمل في المجالات التقنية العالية، مثل التكنولوجيا المالية والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك من خلال استكشاف تحديات القطاع الخاص والتعاون مع الهيئات الحكومية للتغلب عليها، مؤكداً أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تؤدي دوراً مهماً في تقدم منظومة التكنولوجيا.

وتحدث لوتاه أيضاً عن مبادرات الاستدامة، حيث أطلقت غرف دبي مجموعات أعمال متخصصة، مثل مجموعة عمل الطاقة الشمسية وموارد الطاقة المتجددة ومجموعة عمل إعادة التدوير. وتهدف هذه المجموعات إلى استكشاف تحديات الاستدامة وتوفير حلول مشتركة لدفع جهود التنمية المستدامة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.



وبالنسبة لفرص التعاون الدولي، قال لوتاه لمجموعة أكسفورد للأعمال: «في ضوء التغيرات السريعة التي يشهدها مشهد الأعمال العالمي، يجب أن تتحلى غرف التجارة بالمرونة والتركيز على النتائج لتحافظ على فعاليتها. وتثمر جهود التعاون بين غرف التجارة عن إمكانات كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار. ويتمحور تركيزنا على المشاريع التي تعود بالفائدة على الغرف وأعضائها، بدءاً من البعثات التجارية المتبادلة وصولاً إلى مبادرات النمو في قطاعات معينة، خاصة الاقتصاد الرقمي».

كما تطرق لوتاه إلى الاستراتيجية المستقبلية لغرف دبي، قائلاً: «تسعى غرفة دبي العالمية بشكل حثيث لإنشاء شبكة عالمية من المكاتب التمثيلية. وبحلول عام 2024، نتطلع إلى تأسيس 30 مكتباً خارجياً، وزيادتها إلى 50 مكتباً بحلول عام 2030. وستؤدي هذه الشبكة دوراً حيوياً في دعم التوسع نحو الأسواق الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر المنطقة».