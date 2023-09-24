مركز دبي المالي العالمي يبيع وحدات مشروعه السكني الأول «DIFC Living» بالكامل

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن بيع كامل وحدات مشروعه السكني الأول «DIFC Living» بسرعة قياسية، وهذا يؤكد مجدداً الطلب القوي على العقارات السكنية الموجودة في قلب المركز، بما يسهم في تحقيق المزيد من الارتقاء بأنماط الحياة العصرية التي توفرها هذه الوجهة الاستثنائية.

وسيضم «DIFC Living»، وهو أول مشروع سكني لمركز دبي المالي العالمي يتم طرحه للبيع، أكثر من 170 مسكناً راقياً يتبنى مفهوماً جديداً للعيش ويرسم ملامح أسسه المستقبلية. ومن المقرر الانتهاء من العمل على هذا المشروع المتكامل ومتعدد الاستخدامات بما يتضمنه من مرافق سكنية وتجارية مستقلة ومترابطة في الوقت ذاته، بحلول الربع الثالث من عام 2026. وكان المركز قد أعلن عن انطلاق مبيعات البرج البالغ ارتفاعه 186 متراً، والمكون من 41 طابقاً اعتباراً من 20 سبتمبر 2023.

وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «شهد المشروع السكني الأول لمركز دبي المالي العالمي، «DIFC Living»، إقبالاً رائعاً، باعتبار أن السكان يتطلعون للإقامة في أحد أهم المراكز المالية العالمية والتواجد ضمن إحدى وجهات المعيشة الحضرية المتناغمة، كما يتطلع المشترون إلى المزيد من الخيارات التي تتبنى توجهات الحياة الذكية، مع عروض متنوعة لأنماط الحياة، ولهذا السبب يجمع مشروعنا متعدد الاستخدامات بين الوحدات السكنية والمساحات المكتبية من الدرجة A، والمرافق عالمية المستوى، إضافة إلى ما توفره الوجهة من تجارب الطعام المميزة والفاخرة. ومن الواضح أن «DIFC Living» قد لاقى أصداء واسعة وإيجابية لدى السوق والمجتمع الدولي، وهو أمر يدعو للاعتزاز بما تم إنجازه في فترة وجيزة من إطلاق المبيعات».

ويلتزم تصميم المشروع بنظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة LEED، حيث يتكون من 41 طابقاً، منها 24 طابقاً مخصصاً للوحدات السكنية. ويتيح البرج السكني مزيجاً واسعاً من أنواع الوحدات السكنية التي تتراوح بين شقق سكنية بغرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف نوم، وشقق مكونة من طابقين(لوفت) بغرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. كما يضم المشروع 9 طوابق من المساحات التجارية، وتم تخصيص طابقين منها للمساحات المكتبية المشتركة التي تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من خطة توسعة «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، مجتمع الابتكار الأكبر في المنطقة.



كما سيضم طابق المنصة من المشروع عدداً من المطاعم والمقاهي. ويمكن للمقيمين الاستفادة من خدمات الكونسيرج، وغرف الاجتماعات والصالات الخاصة، ومسبح بأفق لا متناهٍ «إنفينيتي» مع إمكانية التحكم بدرجة حرارته، ومركز لياقة بدنية، وصالة سينما خاصة، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وغيرها الكثير.

وسيتم ربط «DIFC Living» مع مشروع «جيت أفينيو»، ما يوفر للمقيمين والزوار فرصة الاستمتاع بحزمة من الفعاليات والأنشطة العائلية التي يحتضنها «جيت أفينيو» على مدار العام.