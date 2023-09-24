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دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعلن إجازة المولد النبوي الشريف

9/24/2023 5:58:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي، يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 02 أكتوبر 2023م.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

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