دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعلن إجازة المولد النبوي الشريف

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعلن إجازة المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/24/2023 5:58:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قررت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تكون إجازة المولد النبوي الشريف في دوائر حكومة دبي، يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 02 أكتوبر 2023م.
وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.
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