وزارة الدفاع: ضوضاء متوقعة مع بدء تحضيرات «حصن الاتحاد 9» بأبوظبي

نبهت وزارة الدفاع الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية والضوضاء الصادرة عن حركة الطائرات وناقلات الجنود المدرعة في جزيرة ياس بدءا من الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم“الجمعة”، وذلك نظرا للاستعدادات الجارية للعرض العسكري "حصن الاتحاد 9" المزمع إقامته خلال شهر نوفمبر المقبل في أبوظبي.

وتحرص وزارة الدفاع واللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة أمام الجمهور لمشاهدة عرض حي ومباشر يجسد التفاني والقدرات العالية التي تتميز بها القوات المسلحة الإماراتية من أجل حماية البلاد ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

ويهدف العرض العسكري إلى تعزيز فخر مواطني الدولة والمقيمين بالقوات المسلحة، وإبراز القدرات والتقنيات العسكرية بالإضافة لتحقيق التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة.

وأعلنت وزارة الدفاع أن الدعوة لحضور فعاليات "حصن الاتحاد 9" عامة وسيتمكن الجمهور خلالها من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث في جزيرة ياس وعبر شاشات عملاقة سيتم وضعها على جانبي المنصة الرئيسية وموقع العرض، داعية الجمهور إلى الحضور والاستمتاع بفعاليات العرض العسكري المختلفة.