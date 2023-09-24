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عبدالله بن زايد يلتقي رئيس وزراء الصومال في نيويورك

9/24/2023 5:58:27 AM
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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي وعددا من الموضوعات المدرجة ضمن أجندة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما استعرض سموه ورئيس وزراء الصومال، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين ، معربا عن تمنياته لجمهورية الصومال الشقيقة وشعبها التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

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