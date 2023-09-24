دناتا أول شركة خدمات طيران شاملة تنال شهادة أياتا للإدارة البيئية

أصبحت دناتا أول شركة مزودة لخدمات طيران شاملة تحصل على شهادة الإدارة البيئية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) تقديراً لالتزامها الراسخ بالاستدامة عبر محفظتها المتنوعة من الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقامت أياتا بتطوير واعتماد برنامج التقييم البيئي IEnvA لإجراء تقييم مستقل لالتزام مختلف الجهات العاملة في صناعة الطيران، مثل شركات الناقلات الجوية والمطارات ومرافق مناولة البضائع ووكلاء الشحن وخدمات ساحة المطار، بهدف التحسين المستمر لأدائها البيئي والمستدام.

وشمل التقييم الذي أجراه الاتحاد الدولي للنقل الجوي 74 نموذجاً إلزامياً وثلاثة نماذج اختيارية، وغطّى ممارسات وجهود دناتا في مجال الاستدامة عبر عملياتها الواسعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى المقر الرئيسي للشركة، وأعمال المناولة الأرضية والشحن، حصلت علامة دناتا التجارية للضيافة في المطارات "مرحبا"، والمشروع المشترك للتموين الجوي، ألفا لخدمات الطيران (ألفا)، على اعتماد من خلال نموذج الضيافة في IEnvA. وحصلت شركة دناتا لتكنولوجيا الأمتعة والخدمات اللوجستية "دوبز"، على الشهادة أيضاً. وتعد هذه النتيجة شاهداً على التزام دناتا بالحفاظ على أعلى معايير الاستدامة.

وقال ستيف ألين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دناتا: "نحن فخورون للغاية بكوننا أول مزود خدمات جوية شاملة يحصل على النطاق الكامل لشهادة IEnvA في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد هذا الإنجاز شاهداً على تفاني فريقنا في تحقيق الاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة عبر عملياتنا. وسوف نواصل استثماراتنا في الأفراد والبنية التحتية والمعدات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة البيئية، مع الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا والمسافرين في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها".

من جانبها، تقدّمت ماري أوينز ثومسون، كبيرة الاقتصاديين في اتحاد النقل الجوي الدولي IATA ونائب الرئيس الأول للاستدامة، بالتهنئة إلى دناتا لحصولها على شهادة IEnvA الكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت: " هذا إنجاز رائع يعكس التزام دناتا الثابت في الاستدامة البيئية والممارسات التجارية المسؤولة. أحيّي جهود جميع المعنيين وأرجو لدناتا مواصلة النجاح في رحلة الاستدامة".

وكانت دناتا قد أعلنت مؤخراً أنها تمضي على الطريق الصحيح لخفض بصمتها الكربونية والحد من المخلفات التي تُلقى في مكبات النفايات بنسبة 20% بحلول عام 2024، وذلك في إطار استراتيجية العمليات الخضراء التي تمتد لعامين. وخصصت الشركة أيضاً مبلغ 100 مليون دولار أميركي لتنفيذ التكنولوجيا والمبادرات الخضراء عبر أعمالها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وتشمل المبادرات الرئيسية الأخيرة للشركة استمرار الاستثمار الكبير في البنية التحتية وحلول دعم الأراضي الخضراء وتحسين العمليات.

تأسست دناتا، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في أكثر من 38 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي