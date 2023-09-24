عبدالله بن زايد يلتقي رئيس قبرص في نيويورك ويبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، فخامة نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لفخامته خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وتمنياته لجمهورية قبرص وشعبها التقدم والازدهار.

وحمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

وناقش فخامته وسموه خلال اللقاء، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما بحثا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي بين البلدين يشهد نموا وتطورا مستمرا في العديد من المجالات.

وأعرب سموه عن تطلعه لمشاركة جمهورية قبرص الصديقة، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“COP 28” خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي بما يدعم الأجندة الطموحة لهذا الحدث العالمي الأهم في مسيرة العمل المناخي العالمي.

من جانبه أشاد فخامة نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بالعلاقات الاستراتيجية المتطورة والمزدهرة التي تربط بين البلدين ، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات بالتوفيق والنجاح خلال استضافتها لـ"COP 28" خاصة وأن الإمارات تمتلك سجلا متميزا في مجال تبني حلول الطاقة المتجددة والنظيفة ونشرها في العالم.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.