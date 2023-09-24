«سالك» تنتقل لمكتبها الجديد الصديق للبيئة

أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، عن انتقالها للعمل في مساحات مكتبية جديدة وصديقة للبيئة في فستيفال تاور، تجسيداً لالتزامها الراسخ بالمعايير البيئية وتعزيز الاستدامة.



ويشمل مقرّ "سالك" الجديد، الواقع ضمن البرج الحاصل على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة "ليد"، أضواء استشعار الحركة، وأنظمة تدفئة وتهوية وتكييف شاملة ومتقدّمة قائمة على كفاءة الطاقة، وتجهيزات حديثة صديقة للبيئة وعالية الجودة تعكس التزام الشركة الدائم بتسخير التكنولوجيا تحقيقاً لأهداف الاستدامة. ويتفرّد المكتب بتصميم فريد يعتمد على مواد مستدامة ويرتكز على الإضاءة الطبيعية، التي تخلق بدورها بيئة عمل صحيّة ونابضة بالحياة. كما اتخذت سالك العديد من الإجراءات التي من شأنها الحد من استخدام المواد البلاستيكية، في سبيل تحقيق مستقبل خالٍ من البلاستيك.

ويضم المكتب الجديد كذلك بنية تحتية متقدمة لتقنية المعلومات، ترتكز على كفاءة الطاقة وتستخدم تقنيات المحاكاة الافتراضية والحوسبة السحابية لتسهيل استخدام الموارد وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وفقاً لرؤية "سالك" الرامية إلى الحد من البصمة البيئية. وتأتي هذه المنهجية استكمالاً لأهداف الشركة المستدامة، مؤكّدة حرصها على الحد من استهلاك الطاقة من خلال الاستثمار في الحواسيب والخوادم والشاشات وغيرها من الأجهزة الأقل استهلاكاً للطاقة.



وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك: "نحرص في "سالك" على خفض البصمة الكربونية، تماشياً مع أهداف إمارة دبي الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050. ويمثّل انتقالنا إلى هذا المقر ّالصديق للبيئة محطة مهمة في مسيرتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ونؤمن في سالك أيضا بضرورة تبني الممارسات التجارية المدروسة وبأهميتها في الحفاظ على البيئة والموظفين والمتعاملين على حدّ سواء. ويعكس المكتب الجديد التزامنا ببناء مستقبل أفضل، يقوم على الكفاءة والاستدامة ويخدم المشهد التحولي لإمارة دبي."



ويشكّل الرصد وإعداد التقارير عنصرين أساسيين في مسيرة "سالك" نحو تحقيق الاستدامة، حيث عملت على دمج الأدوات اللازمة لرصد الطاقة والموارد في بنيتها التحتية لتقنية المعلومات لتتبع الاستهلاك وتحديد مجالات التقدّم. كما تتيح هذه الأدوات إمكانية رفع التقارير المتعلقة بالبصمة الكربونية وتقنية المعلومات، لضمان الشفافية والمساءلة في المبادرات البيئية، إذ شدّدت "سالك" على التزامها بالحفاظ على بيئة نظيفة " بلا الورق" لتعزيز الكفاءة وتوفير مساحات عمل مستدامة.



وتواصل "سالك" مسيرتها الرائدة لبناء مستقبل أكثر استدامة في دبي والعالم من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المتقدّمة وتبني ممارسات صديقة للبيئة.