جريمة النحل.. مشهد من مسلسل مصري يصبح حقيقة

أصبح مشهد درامي من مسلسل عُرض على شاشات التلفزيون منذ سنتين حقيقة واقعة فيما يمكن تسميته «جريمة النحل».

ولقي رجل أمريكي من ولاية كنتاكي مصرعه في هجوم من قِبل سرب من النحل، بعدما نقل كيساً قديماً من تربة نباتات، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وقال نائب الطبيب الشرعي في مقاطعة هارلان، جون دبليو جونز، إن عائلة الرجل، البالغ من العمر 59 عاماً، قدَّمت له الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول المسعفين، مشيراً إلى أنه تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب في الجزء الجنوبي الشرقي من الولاية، حيث توفي متأثراً بجراحه الاثنين الماضي.

ولم يعلن المسؤولون بعد عن هوية الرجل، ولا يزال السبب الرسمي لوفاته قيد التحقيق في انتظار نتائج تشريح الجثة.

وقال مكتب الطبيب الشرعي، على وسائل التواصل الاجتماعي: «صلواتنا القلبية لجميع أفراد العائلة والأصدقاء».

ولم تذكر السلطات نوع النحل المتورط في الحادث، أو عدد المرات التي لُسع فيها الضحية.

ويتم تحذير أي شخص يتعرض لهجوم من النحل بتغطية وجهه وإما الدخول إلى الداخل أو داخل السيارة.

وأوضح الباحثون في كلية الزراعة وعلوم الحياة بجامعة أريزونا الأمريكية أنه بمجرد أن ينزعج النحل، فإن أهم شيء يجب فعله هو الهروب بأسرع ما يمكن.

وحذروا من البقاء في تلك الحالة أو الانشغال بأي أمر غير الهروب، مضيفين: «لا تحاول استرداد متعلقاتك القريبة، لا تحاول الوقوف مكتوف اليدين في محاولة لخداع النحل».

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة أنه بين عامي 2011 و2021، حدثت 788 حالة وفاة في البلاد بسبب لسعات النحل، بمتوسط 72 حالة وفاة سنوياً.

الجدير بالذكر أن مشهداً في مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي عُرض خلال شهر رمضان عام 1442هـ-2021م، وتدور أحداثه في أمريكا، كان قد أثار تساؤلاً عن قدرة لسعات النحل على القتل.

وظهر في المشهد، الذي أدى فيه الفنان المصري محمد ممدوح شخصية «حازم»، استخدام البطل النحل وسيلة للتخلص من خصمه، الأمر الذي سبَّب آنذاك ضجَّة عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب اقتناع الكثيرين بأن لدغات النحل لا تؤدي إلى الموت.

وتباينت حينها ردود الفعل على هذا الأمر، فبينما ذهب فريق إلى تخطئة القائمين على العمل الفني، دافع آخرون عن صناع المسلسل، مؤكدين أن لدغات النحل قد تُحدث الوفاة في حال الإصابة بحساسية.



















