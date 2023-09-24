رئيس بولندا ينفي توقف بلاده عن تسليح أوكرانيا

نفى الرئيس البولندي أندريه دودا اعتزام بلاده التوقف عن تسليح أوكرانيا في الحرب الدائرة بينها وبين روسيا.

واعتبر دودا، اليوم، أن تصريحات رئيس وزرائه، ماتيوش مورافيتسكي، بشأن توقف وارسو عن تسليح كييف قد أسيء فهمها، وذلك في خضم خلاف بين البلدين.

وقال لقناة «تي في إن 24»: إن «ما قاله (ماتيوش مورافيتسكي) أسيء تفسيره بأسوأ طريقة ممكنة»، موضحاً: «في رأيي أن رئيس الوزراء قصد أننا لن نسلّم أوكرانيا الأسلحة الجديدة التي نبتاعها حالياً بهدف تحديث الجيش البولندي».

وأضاف: «مع تلقينا الأسلحة الحديثة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، سنتخلى عن الأسلحة التي يستعملها حالياً الجيش البولندي»، مشيراً إلى أنه قد يتم نقلها إلى أوكرانيا.

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، قد قال، أمس: «توقّفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا؛ لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة».

وبولندا هي في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا، ومن أبرز مزوّديها بالأسلحة منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وتعهّدت وارسو، اليوم، المضي قدماً في تسليم أسلحة اتّفق عليها قبل قرارها الأخير.

وقال المتحدث باسم الحكومة، بيوتر مولر، إن بلاده «ستنفذ الاتفاقات التي سبق إبرامها فقط بشأن الذخيرة والتسليح، بما في ذلك تلك الناتجة عن عقود موقّعة مع أوكرانيا».

ووقّعت وارسو صفقات تسلّح عدة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية للحصول على دبابات «كيه2 بلاك بانتر» ومدافع «كيه9 هاوتزر».

وقالت أوكرانيا، اليوم، إن بلاده ستجري مع بولندا في الأيام المقبلة محادثات بشأن الخلاف الدائر حول الحبوب، مؤكداً أن العلاقات لا تزال وثيقة بين البلدين.