تعاون بين مكتب أبوظبي للمقيمين و«ناين ياردز» لاستقطاب المستثمرين

أعلنت شركة ((ناين ياردز))؛ وهي إحدى شركات التطوير العقاري العاملة في أبوظبي ـ التي تأسست عبر تعاون مشترك بين إي أي أتش إثمار الدولية القابضة وشركة النهضة الدولية القابضة ـ توقيع اتفاقية مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، بهدف تعزيز قطاع الاستثمار العقاري ودعم عملاء شركة ناين ياردز. وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: يُسعدنا التعاون مع ((ناين ياردز))، تأكيداً لجهود أبوظبي الساعية لاستقطاب المستثمرين وعائلاتهم ودعم المجتمع المزدهر والعمل معاً نحو اقتصاد مستدام ومتنوع.

وقال أحمد سليط، الرئيس التنفيذي لشركة ((ناين ياردز)): تأتي هذه الخطوة استجابةً لرؤية القيادة الرشيدة في الإمارات والتي تهدف لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة عمل متميزة وفريدة لكل من المستثمرين ورواد الأعمال، حيث سنُسهم من خلال إتاحة الفرصة للترشح للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي من تحقيق استقرار عملائنا في الإمارة، الأمر الذي سيُسهم في مزيد من الدعم لاقتصاد العاصمة المستدام والمتنوع. ومشروع ((سي لا في)) وهو أحد مشاريع ((ناين ياردز)) يقع على الواجهة البحرية في قلب جزيرة ياس، وتبلغ قيمته 2 مليار درهم، ويتألف من 4 أبراج تضم 668 وحدة سكنية.