جمارك دبي تحتفي بجائزة أفضل فريق اتصال حكومي محلياً وعربياً

احتفت جمارك دبي بحصول إدارة الاتصال المؤسسي على جائزة أفضل فريق اتصال على المستويين المحلي والعربي، ضمن فئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة، وسلم خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي المدير العام الجائزة بحضور المديرين التنفيذيين وموظفي الدائرة. وثمن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، هذا الإنجاز، مؤكداً أن إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي نجحت في تكوين منصة تفاعلية مع جمهورها الداخلي والخارجي كما أنها تُكرس جهودها لتعريف جمهور المتعاملين بمنجزات الدائرة وخدماتها الذكية الرائدة.