جمارك دبي تحتفي بجائزة أفضل فريق اتصال حكومي محلياً وعربياً

جمارك دبي تحتفي بجائزة أفضل فريق اتصال حكومي محلياً وعربياً
التاريخ
9/24/2023 5:57:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
احتفت جمارك دبي بحصول إدارة الاتصال المؤسسي على جائزة أفضل فريق اتصال على المستويين المحلي والعربي، ضمن فئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها العاشرة، وسلم خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي المدير العام الجائزة بحضور المديرين التنفيذيين وموظفي الدائرة. وثمن أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، هذا الإنجاز، مؤكداً أن إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي نجحت في تكوين منصة تفاعلية مع جمهورها الداخلي والخارجي كما أنها تُكرس جهودها لتعريف جمهور المتعاملين بمنجزات الدائرة وخدماتها الذكية الرائدة.
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