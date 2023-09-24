4.57 مليارات درهم صادرات عجمان في النصف الأول بنمو 6.19 %

4.57 مليارات درهم صادرات عجمان في النصف الأول بنمو 6.19 %
التاريخ
9/24/2023 5:57:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشفت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن نمو قيمة صادرات إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري بـ6.19% إلى 4.57 مليارات درهم مقارنة بنحو 4.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وتصدرت السفن والقوارب قائمة المنتجات المُصدرة، تلتها منتجات الزيوت المعدنية والأسماك والمصنوعات الفولاذية، كما تصدرت المملكة العربية السعودية كأكثر الوجهات لصادرات الإمارة، تلتها إيطاليا والكويت وتركيا. ويعكس نمو قيمة صادرات عجمان جهود الإمارة بمتابعة القيادة الرشيدة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تصب في تنمية أعمال منشآت القطاع الخاص.
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