Sunday, 24 September 2023 02:43 GMT

4.57 مليارات درهم صادرات عجمان في النصف الأول بنمو 6.19 %

9/24/2023 5:57:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن نمو قيمة صادرات إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري بـ6.19% إلى 4.57 مليارات درهم مقارنة بنحو 4.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وتصدرت السفن والقوارب قائمة المنتجات المُصدرة، تلتها منتجات الزيوت المعدنية والأسماك والمصنوعات الفولاذية، كما تصدرت المملكة العربية السعودية كأكثر الوجهات لصادرات الإمارة، تلتها إيطاليا والكويت وتركيا. ويعكس نمو قيمة صادرات عجمان جهود الإمارة بمتابعة القيادة الرشيدة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تصب في تنمية أعمال منشآت القطاع الخاص.

MENAFN24092023000110011019ID1107128933

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث