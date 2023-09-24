4.57 مليارات درهم صادرات عجمان في النصف الأول بنمو 6.19 %

كشفت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن نمو قيمة صادرات إمارة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري بـ6.19% إلى 4.57 مليارات درهم مقارنة بنحو 4.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وتصدرت السفن والقوارب قائمة المنتجات المُصدرة، تلتها منتجات الزيوت المعدنية والأسماك والمصنوعات الفولاذية، كما تصدرت المملكة العربية السعودية كأكثر الوجهات لصادرات الإمارة، تلتها إيطاليا والكويت وتركيا. ويعكس نمو قيمة صادرات عجمان جهود الإمارة بمتابعة القيادة الرشيدة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تصب في تنمية أعمال منشآت القطاع الخاص.