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غرفة الشارقة تدعو القطاع الخاص للمشاركة في جائزة التوطين الخليجية

9/24/2023 5:57:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منشآت القطاع الخاص الخليجية، إلى المشاركة في جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز لعام 2023، التي تنظمها الغرفة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ضمن جهودها في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي. وحضت الغرفة كافة منشآت القطاع الخاص من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإمارات على المشاركة.

مؤكدة أن الجائزة تهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص الخليجية على توظيف أكبر عدد ممكن من مواطني دول التعاون وإيجاد بيئة تنافسية لزيادة الموظفين الخليجيين بين المنشآت ضمن بنود السوق الخليجية المشتركة، والاستفادة من خبرات وخدمات الاستشاريين، بما فيهم المتقاعدين في عمليات التوظيف والتوطين، إضافة إلى تسليط الضوء على إدراج هذا التكريم ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

وأكدت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز أن الغرفة تلقت العديد من طلبات التسجيل منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة، داعية كافة منشآت القطاع الخاص بالإمارات ودول التعاون إلى التسجيل بالجائزة التي تواصل استقبال طلبات الترشح حتى نهاية نوفمبر من خلال زيارة الموقع إلى شروط المشاركة هي أن تكون المنشأة في مجال العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ومسجلة في أي من دول التعاون، وتمتلك سجلاً تجارياً بوزارة التجارة في الدولة، ومسجلة لدى الغرفة الوطنية والتأمينات الاجتماعية حسب النظام المتبع، منوهة بأنه تم اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية لإعداد الملف النهائي لكافة الفئات. وتم تخصيص الرقم 065938703 لأية استفسارات.

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