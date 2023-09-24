غرفة رأس الخيمة تفوز بجائزة أفضل تحول رقمي

حصدت غرفة تجارة رأس الخيمة جائزة ((أفضل تحول رقمي في بيئة العمل)) والتي تمنح من قبل قمة وجوائز فيوتشر وركبليس للجهات المتميزة في استخدام التقنيات والتحول الرقمي. وتلقى تكريم الغرفة محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، والدكتور أحمد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة والمؤسسية، وذلك بقاعة الاحتفالات في سكاي فيو بدبي.

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