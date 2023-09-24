غرفة رأس الخيمة تفوز بجائزة أفضل تحول رقمي

غرفة رأس الخيمة تفوز بجائزة أفضل تحول رقمي
التاريخ
9/24/2023 5:57:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
حصدت غرفة تجارة رأس الخيمة جائزة ((أفضل تحول رقمي في بيئة العمل)) والتي تمنح من قبل قمة وجوائز فيوتشر وركبليس للجهات المتميزة في استخدام التقنيات والتحول الرقمي. وتلقى تكريم الغرفة محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، والدكتور أحمد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة والمؤسسية، وذلك بقاعة الاحتفالات في سكاي فيو بدبي.
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