اتحاد المصارف: الأمن السيبراني يعزز الثقة لتطوير القطاع المالي

جدّد اتحاد مصارف الإمارات التزامه التام بدعم الجهود التي تعزز توفير تجربة مصرفية آمنة وسلسة، خصوصاً المبادرات المتعلقة بالأمن السيبراني، الذي يشكل إحدى الدروع الأهم ضد التهديدات الإلكترونية وتعزيز الثقة وتطور القطاع المصرفي في ظل التحول الرقمي الكبير والمتسارع الذي يشهده العالم بشكل عام والصناعة المصرفية والمالية بشكل خاص. جاء ذلك خلال مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمن السيبراني، الذي نُظم يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 في دبي، بقيادة مجلس الأمن السيبراني ومركز دبي للأمن الإلكتروني والمكتب الخاص بالشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم، إضافة إلى اتحاد مصارف الإمارات، الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

وتقديراً لجهود اتحاد مصارف الإمارات المتميزة في تطوير القطاع المصرفي والمالي، قام مؤتمر الأمن السيبراني بمنح الاتحاد جائزة التميز في خدمة القطاع المصرفي.

وقام الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بتسليم الجائزة لجمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظم ضمن فعاليات المؤتمر، وتعكس تلك الجائزة المرموقة تقدير مجتمع تكنولوجيا المعلومات للمساهمات التي يقوم بها اتحاد مصارف الإمارات في دعم التحول الرقمي للقطاع المصرفي وحماية القطاع من مخاطر الهجمات السيبرانية.

الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي، إضافة إلى زيادة ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي، إذ أصبحت دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث ثقة العملاء في البنوك.

شارك في المؤتمر المتخصص أكثر من 200 من المسؤولين الحكوميين وخبراء الأمن السيبراني وقادة الأعمال في القطاع المصرفي والمالي وبقية القطاعات الاقتصادية الحيوية لمناقشة القضايا الراهنة في مجال الأمن السيبراني والتوجهات وفرص التطوير في المجال. وتعد الإمارات من أبرز الدول في التحول الرقمي وفي تشجيع الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني لتعزيز دفاعاتها الإلكترونية وحماية البنية التحتية الرقمية لديها، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية في العديد من المجالات.

وقال جمال صالح: ((يشكل الأمن السيبراني أمراً في غاية الأهمية للاتحاد وللصناعة المصرفية، التي تمثل المحرك الحيوي للاقتصادات العالمية، خصوصاً في العصر الرقمي الذي أدى لتغيير طريقة المعاملات المالية وإدارة الأصول، وهو ما جعل حماية أنظمتنا المالية ضرورة مطلقة)).