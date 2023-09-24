45000 عميل في «ويو بنك» خلال عام

احتفلت منصة ((ويو بنك)) بمرور عام على إطلاقها في أبوظبي، ووصول إجمالي عدد عملائها إلى أكثر من 45000 عميل، حيث نظمت النسخة الأولى من فعالية تحت شعار ((ريادة الأعمال في العصر الرقمي))، وجمعت قادة الصناعة ورواد الأعمال، والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.وشملت الفعالية حلقة نقاش حضرها مروان بن هاشم، المدير العام، Wio Securities، حيث شارك خبراته في إقامة الشراكات التي تعزز الابتكار، كما ناقش عمر البوسعيدي، أحد عملاء Wio Business ومؤسس شركة Global Possibilities، الآثار العملية للخدمات المصرفية الرقمية على رواد الأعمال، في ما قدمت بسمة أحمد البادي، مديرة النمو والاستراتيجية في Hub71، أفكاراً حول تعزيز النمو ضمن منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي.

وقال مروان بن هاشم: ((سلطت الفعالية الضوء على الإمكانات الهائلة للخدمات المصرفية الرقمية والتي تسهم في تمكين رواد الأعمال ودفع نمو الشركات. ونحن فخورون بدورنا في رحلة التحول نحو هذا النوع من الخدمات)).