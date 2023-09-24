Sunday, 24 September 2023 02:42 GMT

45000 عميل في «ويو بنك» خلال عام

9/24/2023 5:57:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

احتفلت منصة ((ويو بنك)) بمرور عام على إطلاقها في أبوظبي، ووصول إجمالي عدد عملائها إلى أكثر من 45000 عميل، حيث نظمت النسخة الأولى من فعالية تحت شعار ((ريادة الأعمال في العصر الرقمي))، وجمعت قادة الصناعة ورواد الأعمال، والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.وشملت الفعالية حلقة نقاش حضرها مروان بن هاشم، المدير العام، Wio Securities، حيث شارك خبراته في إقامة الشراكات التي تعزز الابتكار، كما ناقش عمر البوسعيدي، أحد عملاء Wio Business ومؤسس شركة Global Possibilities، الآثار العملية للخدمات المصرفية الرقمية على رواد الأعمال، في ما قدمت بسمة أحمد البادي، مديرة النمو والاستراتيجية في Hub71، أفكاراً حول تعزيز النمو ضمن منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي.

وقال مروان بن هاشم: ((سلطت الفعالية الضوء على الإمكانات الهائلة للخدمات المصرفية الرقمية والتي تسهم في تمكين رواد الأعمال ودفع نمو الشركات. ونحن فخورون بدورنا في رحلة التحول نحو هذا النوع من الخدمات)).

MENAFN24092023000110011019ID1107128929

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث