تعاون بين «مالية عجمان» و«الإحسان الخيرية»

وقّعت دائرة المالية في عجمان مذكرة تفاهم مع جمعية الإحسان الخيرية بهدف توطيد علاقات التعاون المشتركة بين الطرفين لتعزيز العمل الخيري والإنساني بمبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في خدمة المجتمع المحلي في الدولة، وذلك ترجمةً لالتزام الدائرة بقيم المسؤولية المجتمعية، وترسيخاً لدورها المجتمعي.وقّع الاتفاقية مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية، والشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، مدير عام جمعية الإحسان الخيرية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين في الجهتين.وأشار آل علي إلى أن المذكرة تهدف إلى بناء علاقات شراكة فاعلة بين الطرفين بُغية تعزيز العمل الخيري وتمكينه، فضلاً عن نشر ثقافة التكافل بين مؤسسات المجتمع، ودعم المشاريع الخيرية، والإسهام في توسيع نطاق العمل الخيري.

وأكد إيمان الدائرة بأهمية ترسيخ مفهوم الشراكة والتكامل بين الدائرة والمؤسسات الخيرية بهدف تفعيل التعاون في مجالات العمل الخيري والإنساني وتنفيذ مشاريع خيرية ومبادرات مجتمعية مشتركة بما يتوافق مع الرؤى والأهداف الاستراتيجية للطرفين.