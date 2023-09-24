«دانة غاز» تناقش خطط التمويل الثلاثاء
التاريخ
9/24/2023 5:57:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة ((دانة غاز)) أن مجلس إدارتها سينعقد يوم 26 سبتمبر لمناقشة تقرير عن خطط تمويل الشركة، إلى جانب مناقشة فرص أعمال جديدة. ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة كذلك بحث تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، والمصادقة على البيانات المالية للربع الثاني لعام 2023، وتقرير عن سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر والإمارات.
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