Sunday, 24 September 2023 02:42 GMT

«دانة غاز» تناقش خطط التمويل الثلاثاء

9/24/2023 5:57:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((دانة غاز)) أن مجلس إدارتها سينعقد يوم 26 سبتمبر لمناقشة تقرير عن خطط تمويل الشركة، إلى جانب مناقشة فرص أعمال جديدة. ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة كذلك بحث تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، والمصادقة على البيانات المالية للربع الثاني لعام 2023، وتقرير عن سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر والإمارات.

MENAFN24092023000110011019ID1107128927

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث