«دانة غاز» تناقش خطط التمويل الثلاثاء

أعلنت شركة ((دانة غاز)) أن مجلس إدارتها سينعقد يوم 26 سبتمبر لمناقشة تقرير عن خطط تمويل الشركة، إلى جانب مناقشة فرص أعمال جديدة. ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة كذلك بحث تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، والمصادقة على البيانات المالية للربع الثاني لعام 2023، وتقرير عن سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر والإمارات.