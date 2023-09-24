«راكز» تعزز التعاون التجاري مع قوانغدونغ الصينية

اختتم وفد هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية ((راكز)) برئاسة رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز، جولته الترويجية في مقاطعة قوانغدونغ الصينية بنجاح، وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات مع الشركات المحلية والجمعيات التجارية البارزة والجهات الحكومية الهامة، وبحث فرص تعاون اقتصادي وتجاري جديدة، كما استضاف الوفد عدداً من منتديات الأعمال في 3 مدن رئيسية شملت قوانغتشو وشينزين ودونغقوان لأجل استعراض فرص العمل المتوفرة لدى أسواق الشرق الأوسط النامية على الشركات الصينية.

وأتاحت هذه المنتديات الفرصة للمشاركين لاستيعاب المشهد الاقتصادي والصناعي في إمارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى استعراض فريق راكز والشركات المحلية لخطط المشاريع والاستثمارات في الخارج، وشملت المناقشات بين كلا الطرفين تحديد مجالات التعاون المستقبلية وإنشاء منصات تجارة خارجية فعّالة لبناء علاقات تجارية ثنائية طويلة الأمد.

والتقى الوفد شركات عاملة بقطاعات رئيسية مثل المركبات والمعدات الإعلامية والطاقة والأدوية والأمن وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات والاتصالات والبناء والتمويل والتجارة الإلكترونية.