المغرب يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص فوق 300 دولار

أقر المغرب مرسوماً يقضي برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 5% إلى 3111 درهماً (304 دولارات) بدءاً من الشهر الجاري. وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، في العاصمة الرباط، إن هذه الزيادة ((تهدف لتحسين القدرة الشرائية تنفيذاً لبنود اتفاق 22 أبريل من عام 2022 الموقع بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمالية القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 10% على دفعتين)).

وكانت الزيادة الأولى قد تمت في سبتمبر من العام 2022 بنسبة 5%، حيث وصل الحد الأدنى آنذاك إلى 2970 درهماً، فيما بُرمجت الزيادة الثانية بالنسبة نفسها في الشهر الجاري.

وشمل قرار الحكومة أيضاً زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الزراعي، الذي يناهز حالياً 2193 درهماً (214 دولاراً)، حيث سيرتفع إلى 2303 دراهم (225 دولاراً). وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور في وقت سجل فيه التضخم ارتفاعاً 5% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، منهياً بذلك مسيرة التباطؤ التي استمرت لخمسة أشهر متتالية، وفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط.

وتعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص السابعة من نوعها منذ عام 2011، حيث كانت الحكومات المتعاقبة تُوقع اتفاقات متتالية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات العمالية من أجل تحسين القوة الشرائية للمواطنين.