يمنح مسجد الفاروق زوّاره شعوراً بالسلام والوئام، سواء كانوا من المصلين أو الراغبين في التعرّف إلى الدين الإسلامي، أو اكتشاف هندسته المعمارية المذهلة، فهو إلى جانب كونه يشكّل همزة وصل بين الحضارة العربية وبقيّة العالم، يُعتبر تحفة معمارية مبهرة في قلب منطقة الصفا.

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