مسجد الفاروق
التاريخ
9/24/2023 5:57:48 AM
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يمنح مسجد الفاروق زوّاره شعوراً بالسلام والوئام، سواء كانوا من المصلين أو الراغبين في التعرّف إلى الدين الإسلامي، أو اكتشاف هندسته المعمارية المذهلة، فهو إلى جانب كونه يشكّل همزة وصل بين الحضارة العربية وبقيّة العالم، يُعتبر تحفة معمارية مبهرة في قلب منطقة الصفا.
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