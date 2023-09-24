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الذكاء الاصطناعي يحلل نفسية الدجاج

9/24/2023 5:57:48 AM
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تمكنت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي اليابانية، أخيراً، من ترجمة أصوات الدجاج ((نقنقة الدجاج))، وفق ((ديلي ميل)). ودرّب الخبراء نموذج الذكاء الاصطناعي على تسجيلات للدجاج استمرت 100 ساعة، ليتمكن من تحديد ما إذا كان الطائر سعيداً أم حزيناً أم خائفاً، بدقة تصل إلى %80. بهذا الصدد، قال قائد البحث البروفيسور أدريان ديفيد تشيوك، من جامعة طوكيو: ((إنها قفزة كبيرة للعلم. نأمل أن نكون قادرين على تطبيق ذلك مع الحيوانات الأخرى)). وتعاون فريق البحث مع علماء نفس للحيوانات، قدموا رؤى حول الحالة العاطفية للدجاج. ويدعي الباحثون أن عملهم هو ((سد فجوة التواصل بين الإنسان والحيوان)).

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