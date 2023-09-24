«غوغل» تواجه دعوى بالإهمال إثر حادث مميت

تعتزم أسرة رجل من ولاية كارولينا الشمالية توفي بعد أن قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقاً لإرشادات خرائط غوغل، مقاضاة الشركة العملاقة بتهمة الإهمال، وقالت إن الشركة كانت قد أبلغت بانهيار الجسر، لكنها لم تحدث نظام الملاحة الخاص بها.غرق فيليب باكسون، مندوب مبيعات وأب لطفلتين، يوم 30 سبتمبر 2022، بعد أن سقطت سيارته في سنو كريك بمنطقة هيكوري، عندما وجهته خرائط غوغل لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه، وفقاً لدعوى قضائية تقدمت بها الأسرة، الثلاثاء، لمحكمة مقاطعة ويك العليا.

وقالت زوجته أليشيا باكسون في بيان: ((ما زلت لا أعرف كيف أفهم من المسؤول عن استهانة اتجاهات نظام الملاحة العالمي والجسر بحياة إنسان)).

وقال أفراد شرطة الولاية، الذين عثروا على جثة باكسون في سيارته، إنه لم تكن هناك أي حواجز أو علامات تحذير بطول الطريق الغارق.

وأبلغ العديد من الأشخاص خرائط غوغل بانهيار الجسر في السنوات التي سبقت وفاة باكسون، وحثوا الشركة على تحديث معلومات الطريق، حسبما قالت الدعوى.