«غوغل» تواجه دعوى بالإهمال إثر حادث مميت

«غوغل» تواجه دعوى بالإهمال إثر حادث مميت
التاريخ
9/24/2023 5:57:47 AM
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تعتزم أسرة رجل من ولاية كارولينا الشمالية توفي بعد أن قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقاً لإرشادات خرائط غوغل، مقاضاة الشركة العملاقة بتهمة الإهمال، وقالت إن الشركة كانت قد أبلغت بانهيار الجسر، لكنها لم تحدث نظام الملاحة الخاص بها.غرق فيليب باكسون، مندوب مبيعات وأب لطفلتين، يوم 30 سبتمبر 2022، بعد أن سقطت سيارته في سنو كريك بمنطقة هيكوري، عندما وجهته خرائط غوغل لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه، وفقاً لدعوى قضائية تقدمت بها الأسرة، الثلاثاء، لمحكمة مقاطعة ويك العليا.
وقالت زوجته أليشيا باكسون في بيان: ((ما زلت لا أعرف كيف أفهم من المسؤول عن استهانة اتجاهات نظام الملاحة العالمي والجسر بحياة إنسان)).
وقال أفراد شرطة الولاية، الذين عثروا على جثة باكسون في سيارته، إنه لم تكن هناك أي حواجز أو علامات تحذير بطول الطريق الغارق.
وأبلغ العديد من الأشخاص خرائط غوغل بانهيار الجسر في السنوات التي سبقت وفاة باكسون، وحثوا الشركة على تحديث معلومات الطريق، حسبما قالت الدعوى.
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