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المذنب الأخضر ينجو من الشمس

9/24/2023 5:57:47 AM
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نجا المذنب الأخضر المكتشف حديثاً نيشيمورا من لهيب الشمس التي اقترب منها، وجدد رحلته عائداً إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي، وفق ((لايف ساينس)). وبمجرد ذهابه، لن يعود إلا بعد نحو 430 عاماً، ولكن من الممكن أن يكون مرئياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، اعتماداً على المكان الذي تعيش فيه.

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