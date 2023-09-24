المذنب الأخضر ينجو من الشمس

المذنب الأخضر ينجو من الشمس
التاريخ
9/24/2023 5:57:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
نجا المذنب الأخضر المكتشف حديثاً نيشيمورا من لهيب الشمس التي اقترب منها، وجدد رحلته عائداً إلى الحواف الخارجية للنظام الشمسي، وفق ((لايف ساينس)). وبمجرد ذهابه، لن يعود إلا بعد نحو 430 عاماً، ولكن من الممكن أن يكون مرئياً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، اعتماداً على المكان الذي تعيش فيه.
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