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أوكسجين «كاليستو» يحيّر العلماء

9/24/2023 5:57:46 AM
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اكتشف فريق من العلماء قاموا بفحص بيانات قمر المشتري، كاليستو، وجدوا أن مغناطيسية المشتري لا يمكنها تفسير كمية الأوكسجين الجزيئي حول كاليستو بشكل كامل، وفق موقع ((سي نت)).وفي الدراسة الحديثة المنشورة في مجلة ((جيوفيزيكال ريسيرتش))، فإن الغلاف الجوي لكاليستو يحتوي على تركيز أعلى من الأوكسجين الجزيئي مما كان يعتقد سابقاً. ويعد هذا الاكتشاف انحرافاً مفاجئاً عن النماذج العلمية السابقة ويطرح أسئلة جديدة حول ديناميكيات الغلاف الجوي للقمر الجليدي.

وقال الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي: ((الدراسة الجديدة التي أجراها شين كاربيري موغان، باحث ما بعد الدكتوراه في علوم الكواكب بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وفريقه، يقدم لغزاً مثيراً للاهتمام)). وقد يبدو اكتشاف الكثير من الأوكسجين في عالم فضائي بمثابة ((نعمة)) لاحتمال أن يدعم كاليستو الحياة، لكن العالم المتجمد شديد البرودة بالنسبة للحياة كما نعرفها.

ولا يزال الأمر مطروحاً للنقاش حول ما إذا كان سطح كاليستو عبارة عن صخور أم جليد.

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