شراكة بين «دبي للثقافة» و«اتحاد الإمارات للصقور» لحفظ التراث

وقّعت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) مذكرة تفاهم مع ((اتحاد الإمارات العربية المتحدة للصقور))، بهدف تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات التوعية بعناصر التراث المحلي، ورياضات وسباقات الصقور والمؤسسات الرياضية التراثية لدى مختلف فئات المجتمع، وتنسيق الجهود في تنظيم المبادرات والأنشطة المبتكرة الهادفة إلى ترسيخ القيم التراثية الأصيلة للثقافة المحلية.وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام الطرفين بمسؤوليتهما في تعميق الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع، وإسهاماتهما في حفظ وإبراز الرياضات التراثية.

وتعكس المذكرة مبادئ حكومة دبي في تفعيل التواصل بين الجهات والمؤسسات المحلية، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب لتنفيذ الأهداف المشتركة بما يدعم تحقيق رؤى الإمارة الطموحة.

وتحدد مذكرة التفاهم أدوار كلا الطرفين، حيث تتيح لـ((اتحاد الإمارات العربية المتحدة للصقور)) إمكانية استخدام صالات ومرافق المتاحف التابعة لـ((دبي للثقافة)) لتنظيم مجموعة من الفعاليات والورش والأنشطة الهادفة إلى تعريف الزوار وأبناء المجتمع المحلي برياضات وسباقات الصقور التراثية.

وأشار منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في ((دبي للثقافة)) مدير عام ((دبي للثقافة)) بالإنابة، إلى أهمية الشراكات التي تعقدها ((دبي للثقافة)) مع الجهات والمؤسسات التراثية في الدولة، ما يعزز من دور الهيئة في تحفيز أفراد المجتمع على استكشاف عناصر التراث والثقافة المحلية بكل جمالياتها وأصالتها، منوهاً بجهود الهيئة لصون التراث للأجيال القادمة، وتوسيع حضور الثقافة الإماراتية عالمياً، ما يعكس تطلعات دبي الحضارية والثقافية.

من جانبه، أكد راشد بن مرخان، أمين عام اتحاد الإمارات للصقور، حرص الاتحاد على مد جسور التواصل والتعاون مع مختلف الهيئات والجهات المعنية بالتراث، مضيفاً أن المذكرة فرصة لمواصلة التعريف بهذه الرياضة، وتفاصيلها وطرق ممارستها، لا سيما في ظل ارتفاع اهتمام الأبناء بوسائل التكنولوجيا المختلفة، ما يضاعف مسؤوليتنا بإيجاد حلول ومبادرات مبتكرة لترسيخ أهمية الرياضات التراثية وقيمها النبيلة في نفوس الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن إبرام مذكرة التفاهم مع ((دبي للثقافة)) يحقق أهداف الاتحاد الاستراتيجية، المتمثلة في نشر ثقافة ممارسة رياضة الصقور والتعريف بقواعدها، في ظل الإمكانات النوعية والمرافق عالية المستوى التي تمتلكها الهيئة، ما يسهم في تعزيز هذه الرياضة والارتقاء بها، معرباً عن شكره لـ((دبي للثقافة)) على جهودها واهتمامها بهذه الرياضة ومبادراتها الرائدة في القطاعات الثقافية والتراثية.