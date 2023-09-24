محمد خميس النقبي.. المكان قصيدة العمر وبوصلة الروح

الراوي، زاوية تبرز الرواة ممن توارثوا مهارة السرد ونقل المضامين من الذاكرة إلى الواقع، وذلك عبر المجالس والاجتماعات والفعاليات، متناولين التراث المحلي الإنساني عبر السنوات أباً عن جد، ومعالجين عدداً من القضايا الاجتماعية، ليسلطوا الضوء على التراث والشخصيات والقبائل، خاصة أن لكل منهم أسلوبه المميز للحديث عن الأماكن والقبائل. وفي الشعر والقصص والمواقف البطولية، يعتبر الراوي الذاكرة الحية التي تضيء لمن أُشكل عليه أمر أو معلومة ما، وهو المعلم في مجال سرد المعلومات التي تناقلتها الأجيال. ليكون الراوي بذلك الوجهة التي يقصدها الباحث للحصول على أصل المعلومة، فضلاً عن الجهات الرسمية التي تقصده في مناسبات كثيرة لذات الهدف، ولكن اليوم ومن هنا نتوجه للرواة لنقدم نبذة عن حياتهم؛ توثيقاً لسيرة مختصرة عن كلٍ منهم، تكريماً لهم ولدورهم الإنساني.

من مواليد خورفكان منطقة النحوة (وادي شي)، درس المراحل الدراسية بعدة مدارس، وأنهى الثانوية في مدرسة الخليل بن أحمد، وقد عمل كثيراً على نفسه لأجل تطوير قدراته، حيث درس ضمن دورات وله العديد من المقابلات التلفزيونية، وكبر في بيئة تقدر التراث والعادات والتقاليد، ومن تلك البيئة التي تحفل بالمزارعين.

تعلق الراوي محمد خميس النقبي بالزراعة، حيث كان يقضي جل وقته لأن الأسرة لديها مزرعة تنتج محاصيل، وكانت المنطقة الدروب إليها كانت وعرة، وما بين عامي 1983 و 1984 تم تعبيد شارع رملي يخدم الأهالي، ووجد النقبي الجد والوالد مثل بقية رجال تلك المناطق، قد جبلوا على العمل الحرفي في مجالات عدة.

وكانوا يعرفون كيفية استغلال كل ما تمنحهم الطبيعة لإنتاج احتياجاتهم، في أجواء من التكافل والتعاون فيما بين الجميع، واعتاد مثل بقية أقرانه على تتبع خطى الكبار عمراً وفكراً، حيث التقط أسرار المهن وتعلم كيف تكون أخلاق الفتى مع الأهل والجار والأصدقاء، وشارك بحب في العناية بالأرض من حرث وري وزرع، وأتقن العمل من حيث الأساليب التي تحفظ المحاصيل كي لا تتلف قبل أو بعد الحصاد.

لا شك أن أي مكان زراعي قابل للتعرض للأنواء والتقلبات أو حتى الآفات، ولكن عليه أن يكون في مستوى الثقة لأن المصلحة واحدة، وفي ذات الوقت وجد الراوي محمد خميس النقبي ميلاً وتعلقاً بالتراث، فكان يحفظ المعلومات وخاصة تلك المتعلقة بالنباتات التي تنمو في بيئتها، دون تدخل بشري بدءاً من الاسم ووصولاً إلى الفوائد أو المضار.

وفي ذات الوقت كان يلتقط أبياتاً من الشعر والحداء حتى أصبح شاعراً له الأبيات التي تحث على الخير والسلام والمحبة، وعرف كيف تكون التغرودة أو كيف تكون (الشّله) وهي أبيات الشعر حين تقال بصوت مليء بالشجن.

وكلما كبر وجد نفسه يسهم تلقائياً ودون دعوة من أية جهة في النشاطات التراثية، وخاصة في مجال الشعر، كما يفسر للآخرين معنى السنع، وهو قواعد الأفعال وما ينطق به الإنسان، وهي قوانين تخص السلوك في التعامل مع الآخرين، وأيضاً ضوابط جميلة تصنع من الروح تلك المعطاء المتخلقة بالكثير من الصفات الراقية. يؤمن النقبي أن حفظ الثقافات الموروثة يعد رسالة عليه أن يحافظ عليها.

وأن يتعاون مع الآخرين لأجل أن تنتشر، خاصة أن التطور يتسارع ومعه التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الحاملة لثقافات غريبة، وما من شعب يحترم تراثه إلا وتطور وبقي، ومن يضيع القيم والموروث يبهت ويصبح غريباً وربما لا يتطور نحو النجاح من الجوانب الإنسانية، ولذا وجب عليه أن يواصل رسالته بالحث على حفظ القيم وتلك الكنوز التي تنقلت مع الإنسان عبر السنين.