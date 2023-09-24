علماء فائزون بـ«جائزة محمد بن راشد للمعرفة» يستعرضون قصص نجاحهم

استضافت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ثلاثة من العلماء البارزين، وهم تشانغ يونغشن وكاتالين كاريكو ودرو وايزمان، للاحتفاء بإسهاماتهم المعرفية والعلمية، والاستلهام من خبراتهم وقصص نجاحهم، بما يسهم في تطوير العمل البحثي والأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُوِّج العلماء الثلاثة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2022، التي أقيمت ديسمبر الماضي بالتزامن مع ((ملتقى شباب المعرفة))، الذي نظَّمته مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقدّم العلماء الثلاثة عروضاً تقديمية للطلبة والهيئة الأكاديمية وفريق عمل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وشاركوا خبراتهم العلمية ومنهجياتهم البحثية، بحضور العديد من الباحثين وأعضاء المجتمعات الأكاديمية والعلمية والطبية والهيئات التدريسية من مختلف أنحاء العالم.

كما أجرى العلماء أيضاً زيارةً إلى مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية الواقع في مؤسَّسة الجليلة. وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن دعم المبدعين والمبتكرين وأصحاب البصمات المشهودة في التطور المعرفي عالمياً يمثل نهجاً راسخاً في إمارة دبي، استلهاماً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال بن حويرب: ((تأتي استضافة العلماء الثلاثة إيماناً بأهمية تطوير مسارات نقل المعرفة ومشاركة الخبرات والتجارب العلمية، واستكمالاً لتكريمهم من قبل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للعام)). بدوره، قال أ.د ستيفان دو بليسيس، عميد الأبحاث والدراسات العليا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية:

((نتشرف باستضافة الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة انسجاماً مع التزام جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بالاحتفاء بالعلماء المتميزين، وتشجيع الابتكار، وتعزيز نشر المعارف حول العالم. وتتيح هذه الفعالية فرصة فريدة للمشاركة في حوارات هادفة وتبادل المعارف. ولا شك أن حضور هذه الشخصيات في حرمنا الجامعي، سيلهم طلابنا وكادرنا الأكاديمي نحو تحقيق التميز في تعليم الرعاية الصحية والارتقاء بصحة الإنسان)).