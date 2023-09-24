Sunday, 24 September 2023 02:41 GMT

عمرو دياب يستعد لإطلالته الأولى من «كوكا كولا أرينا دبي»

9/24/2023 5:57:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

يحيي النجم العالمي عمرو دياب حفله الأول في ((كوكا كولا أرينا دبي)) 20 أكتوبر المقبل، بدعم من فعاليات دبي. ويأتي حفل عمرو دياب، الذي يتوقع له نجاحاً كبيراً، ليستكمل حضور الفنان المستمر في دبي، التي تستضيف أهم حفلاته سنوياً. لقد كانت مساهمات الهضبة عمرو دياب في المشهد الموسيقي العربي والعالمي، على مدى العقود الأربعة الأخيرة، في منتهى التميّز؛ فهو يُعرف بتخطّيه المستمر للحدود والتوقعات، من خلال دمجه للأغاني العربية التقليدية مع موسيقى البوب الحديثة والأجواء الإلكترونية. وأصدر عمرو دياب خلال مسيرته أكثر من 30 ألبوماً.

وفاز بسبعة جوائز عالمية في الموسيقى، وخمس جوائز بلاتينية قياسية وستة جوائز للموسيقى الأفريقية.

MENAFN24092023000110011019ID1107128914

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث