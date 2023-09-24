عمرو دياب يستعد لإطلالته الأولى من «كوكا كولا أرينا دبي»

يحيي النجم العالمي عمرو دياب حفله الأول في ((كوكا كولا أرينا دبي)) 20 أكتوبر المقبل، بدعم من فعاليات دبي. ويأتي حفل عمرو دياب، الذي يتوقع له نجاحاً كبيراً، ليستكمل حضور الفنان المستمر في دبي، التي تستضيف أهم حفلاته سنوياً. لقد كانت مساهمات الهضبة عمرو دياب في المشهد الموسيقي العربي والعالمي، على مدى العقود الأربعة الأخيرة، في منتهى التميّز؛ فهو يُعرف بتخطّيه المستمر للحدود والتوقعات، من خلال دمجه للأغاني العربية التقليدية مع موسيقى البوب الحديثة والأجواء الإلكترونية. وأصدر عمرو دياب خلال مسيرته أكثر من 30 ألبوماً.

وفاز بسبعة جوائز عالمية في الموسيقى، وخمس جوائز بلاتينية قياسية وستة جوائز للموسيقى الأفريقية.