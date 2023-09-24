جواهر وفنون عالمية نادرة في ضيافة دبي 2 أكتوبر

تستضيف دبي في (2 وحتى 6 أكتوبر) ومن ثم لندن (20 وحتى 24 أكتوبر)، معارض خاصة بروائع لسوذبيز، قبل إقامة المزاد في مقر دار سوذبيز لندن بتاريخ 25 أكتوبر.حيث تضم المجموعة منمنمات هندية وجواهر وفنوناً صينية ويابانية وأوروبية نادرة، إذ تمثل مجموعة كنوز ((إيديث وستيوارت كاري ويلش))، الشخصية، التي تضم بجانب المنمنات، القطع المرصعة بالجواهر والأعمال الفنية الصينية واليابانية وقطع الفضة الأوروبية ولوحة لهاورد هودجكين.

كما يشمل المعرض محتويات مزاد سوذبيز نصف السنوي لفنون الهند والعالم الإسلامي وأبرزها الأسطرلاب الأندر الذي يعرض في مزاد ويعود تاريخه إلى القرن التاسع و(قيمته نحو 1.5 - 2.5 مليون جنيه إسترليني) ووعاء زجاجي مملوكي من القرن الثالث عشر (قيمته 600 - 800 ألف جنيه إسترليني).

المعارض ستقام في دبي (2 وحتى 6 أكتوبر) ولندن (20 وحتى 24 أكتوبر) قبل إقامة المزاد في دار سوذبيز لندن بتاريخ 25 أكتوبر.

وسيكون المزاد المباشر: 25 أكتوبر، وأما المزاد عبر الإنترنت فمن 18 وحتى 27 أكتوبر.

وقال بينيديكت كارتر، رئيس قسم الفن الإسلامي والهندي في دار سوذبيز: ((كان جمع الأعمال الفنية بالنسبة لستيوارت كاري ويلش طريقته الخاصة للفهم الفكري ومصدراً للإلهام والسعادة مدى الحياة.

وتعتبر القطعة الأبرز في المجموعة هي لوحة ديكان الاستثنائية من القرن السابع عشر للسلطان إبراهيم عادل شاه الثاني ملك بيجابور فوق فيله الشهير أتاش خان (تقدر قيمتها بحوالي: 300 ألف – 500 ألف جنيه إسترليني)، وتُنسب إلى أحد أشهر الفنانين المغول في بلاد فارس في تلك الفترة.

وسيتم عرضها إلى جانب خنجر رائع مرصع بالزمرد والياقوت ويد على شكل رأس أسد أسطوري من الفترة ذاتها (تقدر قيمته بنحو : 200 ألف - 300 ألف جنيه إسترليني). كما ستُعرض من الهند لوحة لتاج محل وهي مغمورة بضوء القمر، تم رسمها لمركيز هاستينغز في عام 1815.

ومن ما تشمله باقة الأعمال الفنية البارزة الأخرى في المجموعة، لوحة يابانية تعود إلى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر من فترة الإيدو.