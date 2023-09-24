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أبطال «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» يحتفلون في دبي بالعرض الخاص للفيلم

9/24/2023 5:57:43 AM
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احتفل أبطال وصناع فيلم ((ڤوي! ڤوي! ڤوي!))، الذي شاركت في إنتاجه كلينك وڤوكس ستوديوز وإيمج نيشن أبوظبي، بالعرض الخاص للفيلم، الذي انطلق في ڤوكس سينما مول في دبي، وذلك خلال الأيام الأخيرة، بحضور نجوم الفن والإعلام، وسبق ذلك عرض السجادة الحمراء الذي استقبل الصحافيون فيه أبطال الفيلم لإجراء الحوارات معهم. ويأتي ذلك استعداداً لطرح الفيلم في جميع دور العرض.وعقب عرض الفيلم مباشرة، نظم مؤتمر صحافي أدارته الإعلامية بسنت شمس الدين، بحضور المنتج محمد حفظي، ودارين خطيب، ممثلة لشركة ڤوكس استوديوز، إلى جانب مجموعة من أبطال الفيلم، منهم محمد فراج، وطه دسوقي، وبسنت شوقي، ونيللي كريم، والمخرج عمر هلال.

وتدور أحداث فيلم ((ڤوي! ڤوي! ڤوي!)) حول ((حسن)) حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

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