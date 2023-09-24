أسبوع دبي للموضة يعود بتشكيلات من أزياء ربيع وصيف 24

يعود أسبوع دبي للموضة، الذي أطلقه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، للانعقاد في الفترة من 9 حتى 15 أكتوبر المقبل.ويعد الحدث الذي يقام في حي دبي للتصميم، بعرض تشكيلات أزياء ربيع وصيف 24، ويتضمن أجندة حافلة تشمل عروض أزياء راقية وفعاليات حصرية وتوقيع كتب وعرض بضائع بالتعاون مع مول الإمارات، إضافة إلى أنشطة العلامات التجارية والفعاليات الحوارية المتعلقة بصناعة الأزياء.







وقد أصبح الحدث الرسمي لأسبوع دبي للموضة، الذي تم إطلاقه في فعالية خاصة هذا الربيع، الحدث الأكثر أهمية والأبرز في مجال الأزياء في المنطقة، وهو ينبثق عن أسبوع الموضة العربي الذي حقّق ناجحاً واسعاً، مع عروض تمّ التخطيط لها لتكون مواكبة لأجندة الموضة العالمية.

وفضلاً عن إتاحة الفرصة للمصممين الإقليميين للالتقاء والقيام بأعمال تجارية مع المشترين والموزعين الدوليين، سيكون الحدث الذي يستمر سبعة أيام بمثابة بوابة للمواهب والعلامات التجارية العالمية لمواصلة توسيع حضورها على الساحة العالمية من خلال السوق الإقليمية.

وستركز النسخة المقبلة أيضاً بشكل أساسي على الاستدامة، بما ينسجم مع عام الاستدامة في الإمارات، ومؤتمر الأطراف الخاص بالتغير المناخي الذي ستستضيفه دبي هذا العام.

بوصلة

وتعليقاً على الحدث المنتظر، قالت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - حي دبي للتصميم: ((ستكون هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة حدثاً بالغ الأهمية في أجندة الموضة العالمية، وستثبت أن توسيع المنصات للمبدعين يمكن أن يبرز المواهب الاستثنائية ويضعها في الواجهة.

كما أن أسبوع دبي للموضة يعكس التزام حي دبي للتصميم بتمكين المصممين، ودعم الاقتصاد الإبداعي، وتحفيز المزيد من الاستثمار الإبداعي بما يتماشى مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي وأجندة دبي الاقتصادية)). من جانبه قال جاكوب أبريان، الرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: ((أسبوع دبي للموضة يجسد القوة الكبيرة التي تمثلها صناعة الأزياء.

والتي تتطور لتتحول إلى قوة عالمية تجمع المواهب من مختلف أنحاء العالم. لقد كانت المهمة الأساسية لمجلس الأزياء العربي، على الدوام، هي دفع صناعة الأزياء في المنطقة وإيصالها إلى المسرح العالمي)).

مصممون

سيشهد أسبوع دبي للموضة مشاركة أكثر من 25 مصمماً يمثلون أكثر من 12 دولة، بمن في ذلك مصمم عالمي مشهور مقيم في نيويورك، سيتم الكشف عنه لاحقاً، ما يعكس مكانة دبي المزدهرة بوصفها عاصمة عالمية للموضة.

وتتضمن أجندة الحدث عرض التشكيلات الأصلية لأعضاء أسبوع دبي للموضة، من المصممين المحليين المعروفين مثل مسز كيبا وديما عياد ولما جوني، بالإضافة إلى فيكتور فينسانتو. كما سيشارك في الحدث مجموعة من المصممين المقيمين في حي دبي للتصميم، الذين سيعودون إلى حدث الأزياء العالمي، إلى جانب أسماء جديدة، حيث سيجمع أسبوع دبي للموضة المواهب المتميزة من دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

كما سيشهد الحدث عرض أعمال المصمم الروسي الراحل فالنتين يوداشكين، بما يمثل أول ظهور لهذه العلامة التجارية في دبي.

فرص

وبهدف فتح آفاق جديدة من الفرص أمام المواهب العالمية، سيستضيف أسبوع دبي للموضة (The Designers showroom)، وهي منصة متعددة الوظائف ملتزمة بتعزيز المجتمع الإبداعي وتنمية المواهب، وستكون هذه المبادرة الجديدة فعالية أساسية في أسبوع الموضة، حيث توفر للمشترين والمتسوقين والإعلاميين الإقليميين والدوليين مساحة مشتركة للمشاركة واستكشاف إبداعات المصممين.

وسيعمل الحدث في هذا الموسم على زيادة دعم المواهب الجديدة من خلال تخصيص عدة فترات ضمن أجندة الفعاليات للمصممين الشباب. كما سيعرض معهد ((فاد)) لتصميم الأزياء والموضة الفاخرة، الذي يتّخذ من حي دبي للتصميم مقراً له، أعمال طلابه خلال عرض مخصص لهم. وستقوم مدرسة الأزياء الإيطالية المرموقة ((بوليمودا)) بتسليط الضوء على المواهب الناشئة من خلال عرض أزياء لأحد طلابها المتميزين.