الإمارات مع البحرين ولبنان وسوريا في تصفيات «سلة آسيا»

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة مع لبنان والبحرين وسوريا، وذلك في مراسم القرعة التي جرت في العاصمة القطرية، ومثل الاتحاد الإماراتي فيها راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية، وسوف تنطلق التصفيات في شهر فبراير 2024، ويتأهل 16 منتخباً لكأس آسيا من أصل 24 منتخباً مشاركاً في التصفيات. ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه للبطولة وسيصبح عددهم 12، وتخوض المنتخبات الستة أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة الملحق ويتأهل من بينها 4 منتخبات للبطولة وضمت المجموعة الأولى منتخبات تايلند وأستراليا وكوريا وإندونيسيا.والثانية الصين تايبيه وهونج كونج والفلبين ونيوزلندا.

، والثالثة الصين وغوام واليابان ومنغوليا، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات العراق والأردن وفلسطين والسعودية، والخامسة إيران وكازاخستان والهند وقطر.