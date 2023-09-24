استاد الصليبيخات غير جاهز لاستضافة مباريات «خليجي 26»

أكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قلقه من عدم جاهزية استاد الصليبيخات الكويتي الذي من المقرر استضافته إحدى مجموعات ((خليجي 26)) المقررة في الكويت ديسمبر 2024، وبين أن استاد جابر الدولي هو الملعب الوحيد الذي تنطبق عليه كافة شروط الاستضافة مع ضرورة توفر ملعبين بجانب ملعب بديل لاستضافة المنافسات.

وهنأ محمد الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج، مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وتمنى له التوفيق في إدارة الكرة الإماراتية خلال الفترة المقبلة

. وأشار إلي أن المكتب التنفيذي للاتحاد في اجتماعه بالكويت أمس اعتمد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد وتمت مناقشة الموعد النهائي للنسخة 27 لكأس الخليج، والدولة المستضيفة، حيث أبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم رغبته في الاستضافة.

وأضاف: تحظى بطولة الأندية الخليجية الأبطال باهتمام كبير من الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي ويتم حالياً دراسة الأمر لإقرار البطولة .

وحول ((خليجي 26)) قال: تفقدنا جميع الملاعب التي تم ترشيحها من الاتحاد الكويتي للكرة ورصدنا ملاحظات عدة نتطلع أن يتم تداركها قبل الزيارة المقبلة ديسمبر المقبل ولدينا الثقة بأن الجانب الكويتي سيتمكن من تجهيز كافة الأعمال المطلوبة.